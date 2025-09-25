Набиуллина назвала критическим важным стимулирование вывода госкомпаний на IPO

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - У менеджмента госкомпаний должны быть стимулы выводить их на IPO, это критически важно для того, чтобы такие сделки были хорошо подготовлены, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она заявила это на XXII Международном банковском форуме, организованном Ассоциацией банков России.

"На мой взгляд, критическая важность - это создать для менеджеров госкомпаний эффективную систему стимулов для того, чтобы они выходили на IPO. Просто их включить в какой-то список (компаний, выходящих на рынок - ИФ) и считать, что от этого менеджеры сразу подготовят хорошее IPO, мне кажется, это несколько наивно. Нужно включать систему стимулов. У нас единая позиция с Минфином - нам нужно не просто IPO, нам нужно хорошо подготовленное IPO госкомпаний. Для того, чтобы инвесторы не разочаровались", - сказала она.

Обсудить то, что большинство госкомпаний пока не стремятся к выходу на биржу, предложил модератор сессии форума, председатель комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков. Он отметил, что пока стремление выйти на IPO демонстрирует только госкорпорация "ДОМ.РФ". "Я получаю сигналы в ходе общения, дискуссий, что остальные госкомпании просто не заинтересованы, менеджмент этих компаний не заинтересован, чтобы выходить на рынок, и, соответственно, возникает вопрос о тех решениях, может быть - административных, которые нужно принять. Может быть, даже законодательно закрепить, что в такой-то период госкомпании должны все, или по списку конкретному, выйти на рынок. Как только задание получат, они начнут работать", - сказал Аксаков.

"Я бы не сказал, что все госкомпании не заинтересованы, я думаю, что есть те, кто заинтересован, есть те, кто не заинтересован. Опять же это вопрос создания стимулов для менеджмента. Если есть стимулы для чего это делать, интерес будет, очевидно, больше. Если не создадим, то зачем? Просто так, для галочки этого тоже никто не хочет делать", - отметил замминистра финансов Иван Чебесков, также принимавший участие в сессии.