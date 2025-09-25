Поиск

Набиуллина назвала критическим важным стимулирование вывода госкомпаний на IPO

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - У менеджмента госкомпаний должны быть стимулы выводить их на IPO, это критически важно для того, чтобы такие сделки были хорошо подготовлены, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она заявила это на XXII Международном банковском форуме, организованном Ассоциацией банков России.

"На мой взгляд, критическая важность - это создать для менеджеров госкомпаний эффективную систему стимулов для того, чтобы они выходили на IPO. Просто их включить в какой-то список (компаний, выходящих на рынок - ИФ) и считать, что от этого менеджеры сразу подготовят хорошее IPO, мне кажется, это несколько наивно. Нужно включать систему стимулов. У нас единая позиция с Минфином - нам нужно не просто IPO, нам нужно хорошо подготовленное IPO госкомпаний. Для того, чтобы инвесторы не разочаровались", - сказала она.

Обсудить то, что большинство госкомпаний пока не стремятся к выходу на биржу, предложил модератор сессии форума, председатель комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков. Он отметил, что пока стремление выйти на IPO демонстрирует только госкорпорация "ДОМ.РФ". "Я получаю сигналы в ходе общения, дискуссий, что остальные госкомпании просто не заинтересованы, менеджмент этих компаний не заинтересован, чтобы выходить на рынок, и, соответственно, возникает вопрос о тех решениях, может быть - административных, которые нужно принять. Может быть, даже законодательно закрепить, что в такой-то период госкомпании должны все, или по списку конкретному, выйти на рынок. Как только задание получат, они начнут работать", - сказал Аксаков.

"Я бы не сказал, что все госкомпании не заинтересованы, я думаю, что есть те, кто заинтересован, есть те, кто не заинтересован. Опять же это вопрос создания стимулов для менеджмента. Если есть стимулы для чего это делать, интерес будет, очевидно, больше. Если не создадим, то зачем? Просто так, для галочки этого тоже никто не хочет делать", - отметил замминистра финансов Иван Чебесков, также принимавший участие в сессии.

Анатолий Аксаков Иван Чебесков Минфин Эльвира Набиуллина ДОМ.РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Украинский беспилотник попытался атаковать Курскую АЭС-2

Индикатор отклонения цены для обнуления топливного демпфера повысят на 10 п.п.

Банк России предложил ограничить число банковских карт для граждан двадцатью

Закон об упрощении условий назначения уголовного наказания для иноагентов принят Госдумой

Закон об упрощении условий назначения уголовного наказания для иноагентов принят Госдумой

Родственникам погибших при атаке БПЛА на Новороссийск выплатят по 1,5 млн рублей

Сотрудник IT-компании арестован в Мордовии по делу о госизмене

Таможенная подкомиссия одобрила продление экспортных пошлин на подсолнечник, масло и шрот

"АвтоВАЗ" может увеличить план выпуска Lada в 2026 году до 500-600 тыс. штук

"АвтоВАЗ" может увеличить план выпуска Lada в 2026 году до 500-600 тыс. штук
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7233 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ70 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });