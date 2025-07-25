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ЦБ поддержал идею ввести в госкомпаниях программы мотивации топ-менеджеров через акции

Соответствующее предложение выдвинул Минфин РФ

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ поддерживает предложения Минфина о внедрении программы долгосрочной мотивации для топ-менеджмента компаний с госучастием, чьи акции уже присутствуют на фондовом рынке или планируются к публичному размещению, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Проект соответствующего постановления правительства Минфин опубликовал для общественного обсуждения ранее на этой неделе.

"Что касается подготовки госкомпаний к IPO, важно понимание, что нужно будет сочетать интересы государства как контролирующего акционера с интересами новых, частных акционеров-миноритариев. Частные акционеры, миноритарии заинтересованы в получении доходности не ниже рыночной. И в этом плане, конечно, настройка менеджмента, особенно в госкомпаниях, играет особую роль. Менеджмент должен быть заинтересован в качественном размещении по адекватной цене, но он также должен быть заинтересован и в последующем росте капитализации компании", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Во всем мире для этого используется программа долгосрочной мотивации, мотивации акциями. В России, мы посмотрели, такие программы применяются либо у новых эмитентов, которые выходят на рынок, либо у некоторых крупных старожилов рынка. Это такие программы, которые дают менеджменту право при достижении KPI, определенных показателей эффективности получать акции или вознаграждение, или купить акции по цене ниже рыночной. В компаниях с госучастием такие программы долгосрочной мотивации пока еще не могут применяться, потому что по постановлению правительства переменная часть вознаграждения должна зависеть от операционных показателей эффективности и не может зависеть от капитализации. А нам надо как раз, чтобы это было привлекательно для инвесторов, для акционеров, чтобы менеджмент работал на повышение капитализации", - заявила она.

Поправки в правительственное постановление, предложенные Минфином, снимают барьер для госкомпаний на пути к запуску программ долгосрочной мотивации, отметила глава ЦБ. "Мы это поддерживаем, и, на наш взгляд, это принципиально важно - создание мотивации менеджеров", - сказала Набиуллина.

Еще один важный фактор для успешного выхода госкомпаний на фондовый рынок - качественное раскрытие информации.

"Конечно, очень важна готовность госкомпаний брать на себя обязательства по раскрытию информации. Инвесторам важно раскрытие информации не только в момент, когда они покупают акции на рынке, но, конечно, важно и вовремя распорядиться акциями купленными, а для этого важно (регулярное - ИФ) раскрытие информации. Поэтому мы ведем все время с правительством дискуссии для того, чтобы обеспечить такой необходимый объем раскрытия информации", - заявила глава ЦБ.

Планы усовершенствовать систему мотивации менеджмента госкомпаний Минфин анонсировал в конце прошлого года. Капитализация - "наиболее интегральный, комплексный показатель", который говорит акционерам, насколько эффективно осуществляется руководство деятельностью компании, отмечали в Минфине. Новая система мотивации связана, в том числе и с планами по выводу госкомпаний на рынок акционерного капитала. "Мы слышим, когда спрашиваем любых консультантов, что самое главное сделать для компаний с госучастием для того, чтобы им было интересно участвовать в IPO, размещать свои акции, они говорят - поменяйте систему мотивации менеджмента, то есть привяжите систему мотивации менеджмента к стоимости акций", - говорил замминистра финансов Иван Чебесков.

Предложенные Минфином поправки призваны мотивировать топ-менеджмент работать над улучшением финансово-экономических результатов, ростом капитализации, размещением акций компании на организованных торгах, сообщало ведомство. Вознаграждение предусматривается в виде акций компании или финансовых инструментов, доходность которых зависит от изменения стоимости ценной бумаги.

Формы долгосрочной мотивации - залог эффективной работы менеджмента госкомпаний, чьи акции обращаются на фондовом рынке, этот механизм отвечает интересам акционеров и будущих инвесторов, заинтересованных в росте стоимости акций, отмечал директор департамента регулирования имущественных отношений Минфина Андрей Воронцов. Такая мотивация "положительно скажется на инвестиционной привлекательности акций и будет способствовать достижению национальной цели по обеспечению роста капитализации фондового рынка не менее чем до 66% ВВП к 2030 году", полагает он.

В проекте постановления, разработанном Минфином, программа долгосрочной мотивации прописана как "комплекс внутренних документов и решений совета директоров организации, являющейся акционерным обществом (с госучастием - ИФ), акции которого допущены к организованным торгам или запланированы к публичному размещению на организованных торгах, направленных на долгосрочную мотивацию отдельных работников (в том числе должностных лиц руководящего состава) организации к улучшению финансово-экономических результатов деятельности организации, размещению ее акций на организованных торгах и росту ее капитализации, устанавливающих возможность выплаты вознаграждения отдельным работникам (в том числе должностным лицам руководящего состава) организации в форме предоставления акций организации или финансовых инструментов, увязанных с ростом стоимости акций организации, а также определяющих порядок, сроки и основания такой выплаты".

Вознаграждение, получаемое в рамках программы долгосрочной мотивации, Минфин предложил не учитывать в составе годового персонального вознаграждения топ-менеджеров. Конкретные параметры будут определяться на уровне советов директоров компаний, при этом они не должны противоречить основным принципам реализации программ долгосрочной мотивации, согласованным рабочей группой при правкомиссии по оптимизации бюджетных расходов.

Эльвира Набиуллина ЦБ РФ Банк России Минфин РФ
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