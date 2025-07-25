ЦБ поддержал идею ввести в госкомпаниях программы мотивации топ-менеджеров через акции

Соответствующее предложение выдвинул Минфин РФ

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ поддерживает предложения Минфина о внедрении программы долгосрочной мотивации для топ-менеджмента компаний с госучастием, чьи акции уже присутствуют на фондовом рынке или планируются к публичному размещению, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Проект соответствующего постановления правительства Минфин опубликовал для общественного обсуждения ранее на этой неделе.

"Что касается подготовки госкомпаний к IPO, важно понимание, что нужно будет сочетать интересы государства как контролирующего акционера с интересами новых, частных акционеров-миноритариев. Частные акционеры, миноритарии заинтересованы в получении доходности не ниже рыночной. И в этом плане, конечно, настройка менеджмента, особенно в госкомпаниях, играет особую роль. Менеджмент должен быть заинтересован в качественном размещении по адекватной цене, но он также должен быть заинтересован и в последующем росте капитализации компании", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Во всем мире для этого используется программа долгосрочной мотивации, мотивации акциями. В России, мы посмотрели, такие программы применяются либо у новых эмитентов, которые выходят на рынок, либо у некоторых крупных старожилов рынка. Это такие программы, которые дают менеджменту право при достижении KPI, определенных показателей эффективности получать акции или вознаграждение, или купить акции по цене ниже рыночной. В компаниях с госучастием такие программы долгосрочной мотивации пока еще не могут применяться, потому что по постановлению правительства переменная часть вознаграждения должна зависеть от операционных показателей эффективности и не может зависеть от капитализации. А нам надо как раз, чтобы это было привлекательно для инвесторов, для акционеров, чтобы менеджмент работал на повышение капитализации", - заявила она.

Поправки в правительственное постановление, предложенные Минфином, снимают барьер для госкомпаний на пути к запуску программ долгосрочной мотивации, отметила глава ЦБ. "Мы это поддерживаем, и, на наш взгляд, это принципиально важно - создание мотивации менеджеров", - сказала Набиуллина.

Еще один важный фактор для успешного выхода госкомпаний на фондовый рынок - качественное раскрытие информации.

"Конечно, очень важна готовность госкомпаний брать на себя обязательства по раскрытию информации. Инвесторам важно раскрытие информации не только в момент, когда они покупают акции на рынке, но, конечно, важно и вовремя распорядиться акциями купленными, а для этого важно (регулярное - ИФ) раскрытие информации. Поэтому мы ведем все время с правительством дискуссии для того, чтобы обеспечить такой необходимый объем раскрытия информации", - заявила глава ЦБ.

Планы усовершенствовать систему мотивации менеджмента госкомпаний Минфин анонсировал в конце прошлого года. Капитализация - "наиболее интегральный, комплексный показатель", который говорит акционерам, насколько эффективно осуществляется руководство деятельностью компании, отмечали в Минфине. Новая система мотивации связана, в том числе и с планами по выводу госкомпаний на рынок акционерного капитала. "Мы слышим, когда спрашиваем любых консультантов, что самое главное сделать для компаний с госучастием для того, чтобы им было интересно участвовать в IPO, размещать свои акции, они говорят - поменяйте систему мотивации менеджмента, то есть привяжите систему мотивации менеджмента к стоимости акций", - говорил замминистра финансов Иван Чебесков.

Предложенные Минфином поправки призваны мотивировать топ-менеджмент работать над улучшением финансово-экономических результатов, ростом капитализации, размещением акций компании на организованных торгах, сообщало ведомство. Вознаграждение предусматривается в виде акций компании или финансовых инструментов, доходность которых зависит от изменения стоимости ценной бумаги.

Формы долгосрочной мотивации - залог эффективной работы менеджмента госкомпаний, чьи акции обращаются на фондовом рынке, этот механизм отвечает интересам акционеров и будущих инвесторов, заинтересованных в росте стоимости акций, отмечал директор департамента регулирования имущественных отношений Минфина Андрей Воронцов. Такая мотивация "положительно скажется на инвестиционной привлекательности акций и будет способствовать достижению национальной цели по обеспечению роста капитализации фондового рынка не менее чем до 66% ВВП к 2030 году", полагает он.

В проекте постановления, разработанном Минфином, программа долгосрочной мотивации прописана как "комплекс внутренних документов и решений совета директоров организации, являющейся акционерным обществом (с госучастием - ИФ), акции которого допущены к организованным торгам или запланированы к публичному размещению на организованных торгах, направленных на долгосрочную мотивацию отдельных работников (в том числе должностных лиц руководящего состава) организации к улучшению финансово-экономических результатов деятельности организации, размещению ее акций на организованных торгах и росту ее капитализации, устанавливающих возможность выплаты вознаграждения отдельным работникам (в том числе должностным лицам руководящего состава) организации в форме предоставления акций организации или финансовых инструментов, увязанных с ростом стоимости акций организации, а также определяющих порядок, сроки и основания такой выплаты".

Вознаграждение, получаемое в рамках программы долгосрочной мотивации, Минфин предложил не учитывать в составе годового персонального вознаграждения топ-менеджеров. Конкретные параметры будут определяться на уровне советов директоров компаний, при этом они не должны противоречить основным принципам реализации программ долгосрочной мотивации, согласованным рабочей группой при правкомиссии по оптимизации бюджетных расходов.