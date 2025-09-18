Набиуллина сообщила, что полсотни компаний ждут условий для выхода на IPO

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Несколько десятков российских эмитентов ждут "окна" для выхода на фондовый рынок, заявила на Московском финансовом форуме председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Потенциал фондового рынка - огромный. Конечно, сейчас на него влияет ставка, но я абсолютно согласна, что это может быть не самое большое влияние. Оно пройдет, оно временно", - сказала она, отвечая на вопрос модератора пленарной сессии, председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова о том, реализуема ли задача к 2030 году увеличить капитализацию фондового рынка до 66% от ВВП. Эту задачу в послании Федеральному собранию в 2024 году поставил президент.

Предприятия стратегически принимают решения о выходе на рынок, а ставка влияет только на момент, когда именно это происходит, отметила Набиуллина.

"Мы сейчас видим, что около 50 компаний хотят выйти на рынок. Но это все равно мало", - заявила она.

Для реализации задач по развитию фондового рынка требуется гарантировать защиту прав инвесторов: "это фундаментальная вещь", сказала Набиуллина.

"Ну и конечно, должны выходить новые эмитенты. Потому что очень мало компаний торгуется сейчас на рынке, все предпочитают кредит взять, еще лучше - субсидируемый. Потому что выходить на рынок - это значит раскрывать информацию", - отметила председатель Банка России.

Еще одно необходимое условие для выполнения поставленной задачи - выход на фондовый рынок госкомпаний.

"Крупные госкомпании будут интересны людям, инвесторам, и насколько я знаю, у правительства есть такие намерения - все-таки крупные государственные компании постепенно выводить на рынок", - сказала Набиуллина.