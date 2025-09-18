Поиск

Набиуллина сообщила, что полсотни компаний ждут условий для выхода на IPO

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Несколько десятков российских эмитентов ждут "окна" для выхода на фондовый рынок, заявила на Московском финансовом форуме председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Потенциал фондового рынка - огромный. Конечно, сейчас на него влияет ставка, но я абсолютно согласна, что это может быть не самое большое влияние. Оно пройдет, оно временно", - сказала она, отвечая на вопрос модератора пленарной сессии, председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова о том, реализуема ли задача к 2030 году увеличить капитализацию фондового рынка до 66% от ВВП. Эту задачу в послании Федеральному собранию в 2024 году поставил президент.

Предприятия стратегически принимают решения о выходе на рынок, а ставка влияет только на момент, когда именно это происходит, отметила Набиуллина.

"Мы сейчас видим, что около 50 компаний хотят выйти на рынок. Но это все равно мало", - заявила она.

Для реализации задач по развитию фондового рынка требуется гарантировать защиту прав инвесторов: "это фундаментальная вещь", сказала Набиуллина.

"Ну и конечно, должны выходить новые эмитенты. Потому что очень мало компаний торгуется сейчас на рынке, все предпочитают кредит взять, еще лучше - субсидируемый. Потому что выходить на рынок - это значит раскрывать информацию", - отметила председатель Банка России.

Еще одно необходимое условие для выполнения поставленной задачи - выход на фондовый рынок госкомпаний.

"Крупные госкомпании будут интересны людям, инвесторам, и насколько я знаю, у правительства есть такие намерения - все-таки крупные государственные компании постепенно выводить на рынок", - сказала Набиуллина.

Эльвира Набиуллина ВВП IPO Госдума Андрей Макаров Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Силуанов встревожен "модой" у неэффективных компаний искать бюджетной помощи

Набиуллина заявила, что фундаментально курс рубля может быть достаточно крепким

Набиуллина заявила, что фундаментально курс рубля может быть достаточно крепким

"Интерфакс" и Минцифры Татарстана заключили соглашение об использовании цифровых технологий для борьбы с коррупцией и злоупотреблениями в сфере закупок

"Интерфакс" и Минцифры Татарстана заключили соглашение об использовании цифровых технологий для борьбы с коррупцией и злоупотреблениями в сфере закупок

Силуанов пообещал, что бюджет 2026-2028 будет способствовать смягчению ДКП

Банк России обяжет биржи внедрять меры против дестабилизации цен акций

Банк России обяжет биржи внедрять меры против дестабилизации цен акций

"Газпром нефть" отложила ремонт Омского НПЗ ради стабилизации топливного рынка

Фондовые индексы США завершили среду без единой динамики

Фондовые индексы США завершили среду без единой динамики

Пауэлл заявил, что никто не знает, в каком состоянии экономика США будет через три года

ФРС снизила базовую ставку впервые с декабря - на 25 б.п., как и ожидалось

ФРС снизила базовую ставку впервые с декабря - на 25 б.п., как и ожидалось

Производители гречки в августе повысили цены на 10,5%

Производители гречки в августе повысили цены на 10,5%
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7180 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2397 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });