ЦБ предложил стимулировать выход на IPO через приоритетный доступ к госгарантиям и льготам

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Правительство и ЦБ РФ продолжают искать способы стимулировать компании к выходу на рынок акционерного капитала. С основным тезисом - привлечение средств через размещения на бирже должно стать для компаний не менее привлекательным, чем кредитные средства - участники дискуссии определились уже довольно давно, и рынок ждет документального оформления идеи субсидирования публичных размещений по аналогии с субсидированием кредитов. Но только этим инициативы по популяризации у эмитентов IPO и SPO не ограничиваются.

ЦБ в августе направил в Минфин, Минэкономразвития и Минпромторг предложения по дополнительным мерам приоритетной поддержки компаний, размещающих свои акции на бирже, рассказали источники "Интерфакса", знакомые с предложениями регулятора. Среди них - приоритетный доступ публичных компаний к госгарантиям и участию в закупках, выделение в отдельную категорию получателей промышленной ипотеки.

Закупки, аренда и гарантии

По словам источников "Интерфакса", регулятор предлагает установить для вышедших на биржу эмитентов приоритетный порядок участия в закупках - как государственных (по 44-ФЗ), так и закупках госкомпаний (по 223-ФЗ). Если такой эмитент окажется в равных условиях с другими участниками конкурса, для него будет действовать преимущественный порядок заключения соглашения на закупку товаров, работ и услуг.

Эмитентам, реализующим крупные инфраструктурные проекты и разместившим свои акции на бирже, ЦБ предлагает отдавать приоритет при выдаче государственных гарантий, объясняя эту идею тем, что такие компании в наибольшей степени по сравнению с непубличными удовлетворяют требованию об обеспечении прозрачности финансовой и хозяйственной деятельности, а также структуры собственности, установленному постановлением о госгарантиях.

Также, по словам источников "Интерфакса", регулятор предлагает выделить публичных эмитентов в отдельную категорию получателей промышленной ипотеки по аналогии с технологическими компаниями, и определить для них отдельный сублимит в рамках общего лимита господдержки по этой программе.

Кроме того, эмитентам предложено обеспечить (по аналогии с МСП) преимущественный доступ к производственным площадям, помещениям и земельным участкам бизнес-инкубаторов, индустриальных и технопарков. В регионах ЦБ предлагает выделить публичных эмитентов в отдельную категорию арендаторов в программах предоставления государственного и муниципального недвижимого имущества в аренду на льготных условиях.

В первую очередь предложения ЦБ касаются эмитентов, у которых в свободном обращении находится не менее 15% акций, уточнил один из собеседников агентства. При этом, по его словам, в январском перечне поручений премьер-министра Михаила Мишустина, в ответ на который ЦБ разработал свои предложения, предлагалось проанализировать двухэтапную схему: до 2028 года free float от 15% обеспечивает приоритетный доступ к господдержке, а затем - становится для нее обязательным условием.

В 2024 году на российском рынке акционерного капитала состоялось 19 сделок (15 IPO и 4 SPO) на общую сумму свыше 100 млрд руб. При этом на фоне ужесточения денежно-кредитной политики активность на рынке начала постепенно снижаться еще в прошлом году, а в этом практически замерла. С начала года было проведено лишь одно небольшое первичное размещение - "ДжетЛенд холдинг", владеющий краудлендинговой платформой JetLend, провел IPO на "СПБ бирже", объем которого составил около 500 млн рублей.

Существующих стимулов недостаточно для развития рынка капитала, отмечала глава ЦБ Эльвира Набиуллина в июне в ходе ПМЭФ-2025. "Сам по себе рынок капитала не случится. Мы сейчас обсуждаем меры, с правительством спорим. Но тех мер, которые выработаны, их пока недостаточно, на мой взгляд, для того, чтобы выполнить задачу, поставленную президентом по росту капитализации и рынка акций", - подчеркнула она.

ЦБ уже вносил ряд предложений по стимулированию бизнеса к выходу на рынок акционерного капитала. В предыдущий пакет, который регулятор предлагал к обсуждению в прошлом году, был включен механизм субсидирования долевого финансирования как альтернативы субсидированию кредитов. Эта идея затем получила поддержку на высшем уровне.

Кроме того, ЦБ предлагал обсудить предоставление льгот по налогу на прибыль вышедшим на IPO и SPO компаниям, но с реализацией этой идеи ситуация оказалась сложнее. Пока предложение о налоговых льготах отклика не нашло, но возможно, к нему можно будет вернуться при обсуждении планов по масштабному выходу на рынок госкомпаний, говорил в июле журналистам первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.