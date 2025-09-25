Поиск

В Кремле ждут реакцию США на предложение России по ДСНВ

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - РФ ждет от США реакции на предложение по ДСНВ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Все приветствовали такой подход Путина, поэтому ждем реакции второй стороны этого процесса", - сказал Песков журналистам в четверг.

Так он ответил на вопрос о том, как присутствовавшие на Глобальном атомном форуме высокие гости восприняли предложение России по ДСНВ.

На этой неделе президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ, напомнив о том, что срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года, заявил, что для того, чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений и обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности, "Россия готова ... продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по договору по СНВ".

"В дальнейшем на основе анализа обстановки нами будет приниматься определенное решение о последующем сохранении указанных добровольных самоограничений. Полагаем, что данная мера станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее отношение потенциалов сдерживания", - сказал президент России.

