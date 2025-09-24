Поиск

Москва хотела бы ускорить обсуждение раздражителей в отношениях с Вашингтоном

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Россия открыта для сотрудничества с США, в том числе в торгово-экономической сфере, но обсуждение раздражителей в отношениях идет медленно, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Тональность заявлений (со стороны Вашингтона - ИФ) может меняться день ото дня. Это (отношения с Россией - ИФ) самостоятельный трек нашей работы. Он, к сожалению, идет гораздо медленнее, чем нам хотелось бы", - сказал он.

По его словам, "завалы в наших отношениях, которые образовались за прошлые десятилетия при прошлых администрациях, действительно очень серьезные, и они мешают идти вперед".

Вместе с тем, как отметил Песков, есть "огромное количество тем, которые выгодны американцам для сотрудничества с нами и выгодны американскому бизнесу".

"Администрация (Белого дома - ИФ) сейчас такая в целом бизнес-ориентированная, и, конечно же, она не может не понимать, какая выгода кроется вот в этом возможном двухстороннем торгово-экономическом сотрудничестве с Россией. Мы остаемся к этому открыты", - сказал пресс-секретарь президента.

"Мы считаем, что мы должны ускорить нашу работу по обсуждению тех раздражителей, которые есть в двухсторонних отношениях. Пока эта работа идет медленно", - заключил Песков.

