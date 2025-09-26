Военные заявили о массированном и шести групповых ударах по объектам на Украине за неделю

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России за неделю с 20 по 26 сентября нанесли массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА по предприятиям ВПК Украины, другим объектам противника, сообщило министерство обороны РФ в пятницу.

Согласно сообщению, "поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ".

Этими ударами поражены также склады боеприпасов, инфраструктура аэродромов, места сборки, хранения и запуска беспилотников большой дальности, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, сил специальных операций и иностранных наёмников, говорится в сводке.