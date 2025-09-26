Умер Тигран Кеосаян

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Кинорежиссер и телеведущий Тигран Кеосаян умер в возрасте 59 лет, сообщила в пятницу его жена Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале.

Как сообщалось, Кеосаян был госпитализирован в декабре 2024 года. Он пережил клиническую смерть и находился в коме.

Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве, в семье кинематографистов. Отец — кинорежиссёр Эдмонд Кеосаян, мать — актриса Лаура Геворкян. В 1984 году поступил на режиссёрский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. С 1987 года снимался в эпизодах в кино.

Учась во ВГИКе, поставил свой первый художественный фильм "Солнечный берег" (1988) продолжительностью восемнадцать минут. В 1992 году снял свой первый полнометражный фильм "Катька и Шиз". Широкую известность режиссеру принесли картины "Бедная Саша", "Ландыш серебристый", "Президент и его внучка" и другие картины.

С 2007 года работал телеведущим.