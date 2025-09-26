Поиск

Дропы стали чаще использовать нотариальные доверенности для открытия счетов

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Дропы стали чаще использовать нотариальные доверенности для открытия банковских счетов, заявила на Международном банковском форуме заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева.

"Видим, что появляются новые схемы. Дропы (...), например, стали активно использовать доверенности нотариальные для того, чтобы можно было дистанционно управлять счетами, открывать счета и получать банковские карточки, и так далее. То есть все это понятно, цель - транзит и на конечной фазе, конечно, обналичивание. Видим, что объем таких операций растет, составляет за истекший период уже порядка 10 млрд рублей", - сказала она.

"Об этих схемах нам сообщили нотариальные палаты, и мы сейчас с Центральным банком завершаем работу, чтобы сориентировать кредитные организации на эти нюансы", - добавила она.

По ее словам, все больше несовершеннолетних вовлекается в дропперство, даже после принятия закона о введении уголовной ответственности для дропов. Общее количество сообщений о мошеннических операциях в 2025 году пока растет.

"Мы видим, что на фоне небольшого, надо пока отдать должное, год еще не закончился, роста сообщений о подозрительных операциях, снижается средний размер чека дропперских операций", - сказала замдиректора Росфинмониторинга.

"Видим, что банковская система адекватно реагирует на эту категорию и все больше и больше отказывает в проведении операций по сравнению с прошлым годом. Видим, что в целом система выявляет большее количество тех, кто работает на дропперском канале. Не могу сказать, что их становится больше, но система работает более качественно, пока уровень выявления растет", - добавила она.

Закон об уголовной ответственности для дропперов был подписан президентом Владимиром Путиным в июне. Максимальная мера наказания, согласно документу, предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

Росфинмониторинг Галина Бобрышева Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РФ добавила в "стоп-лист" дополнительную группу британских политиков и экспертов

Суд не стал арестовывать главу "Объединенной теплоснабжающей компании" Носкова

Умер Тигран Кеосаян

Умер Тигран Кеосаян

АЗС Ростовской области работают штатно на фоне повышенного спроса

АЗС Ростовской области работают штатно на фоне повышенного спроса

Средства ПВО за неделю сбили свыше 1,7 тыс. беспилотников ВСУ

"Ситидрайв" после тестирования решил не закупать электромобили в парк

"Ситидрайв" после тестирования решил не закупать электромобили в парк

В Сланцевском районе Ленобласти в сентябре погибли 19 потребителей алкоголя

По факту столкновения поезда и фуры на Смоленщине возбуждено уголовное дело

В выборах в Госдуму 2026 года без сбора подписей смогут участвовать 12 партий

В выборах в Госдуму 2026 года без сбора подписей смогут участвовать 12 партий

Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" возобновились после профилактических работ

Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" возобновились после профилактических работ
Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7240 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });