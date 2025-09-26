Дропы стали чаще использовать нотариальные доверенности для открытия счетов

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Дропы стали чаще использовать нотариальные доверенности для открытия банковских счетов, заявила на Международном банковском форуме заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева.

"Видим, что появляются новые схемы. Дропы (...), например, стали активно использовать доверенности нотариальные для того, чтобы можно было дистанционно управлять счетами, открывать счета и получать банковские карточки, и так далее. То есть все это понятно, цель - транзит и на конечной фазе, конечно, обналичивание. Видим, что объем таких операций растет, составляет за истекший период уже порядка 10 млрд рублей", - сказала она.

"Об этих схемах нам сообщили нотариальные палаты, и мы сейчас с Центральным банком завершаем работу, чтобы сориентировать кредитные организации на эти нюансы", - добавила она.

По ее словам, все больше несовершеннолетних вовлекается в дропперство, даже после принятия закона о введении уголовной ответственности для дропов. Общее количество сообщений о мошеннических операциях в 2025 году пока растет.

"Мы видим, что на фоне небольшого, надо пока отдать должное, год еще не закончился, роста сообщений о подозрительных операциях, снижается средний размер чека дропперских операций", - сказала замдиректора Росфинмониторинга.

"Видим, что банковская система адекватно реагирует на эту категорию и все больше и больше отказывает в проведении операций по сравнению с прошлым годом. Видим, что в целом система выявляет большее количество тех, кто работает на дропперском канале. Не могу сказать, что их становится больше, но система работает более качественно, пока уровень выявления растет", - добавила она.

Закон об уголовной ответственности для дропперов был подписан президентом Владимиром Путиным в июне. Максимальная мера наказания, согласно документу, предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.