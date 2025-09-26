Объем операций дропов в 2025 году снизился более чем втрое

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В 2025 году объем операций дропов более чем в три раза, средняя сумма операций сократилась в 10 раз - с 2-3 млн рублей до 200-300 тысяч рублей, заявил на Международном банковском форуме глава службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля.

"Мы также видим, что его бизнес тоже подстраивается под эти процедуры и старается теперь провести максимальный объем операций за максимально короткое время в кредитной организации", - добавил он.

По его словам, в базе дропов на данный момент насчитывается около 1,2 млн физлиц.

Ранее ЦБ сообщал, что объем банковских операций без добровольного согласия клиентов во II квартале 2025 года составил 6,3 млрд рублей, что на 7,7% меньше по сравнению с предыдущим кварталом. Количество операций во II квартале сократилось на 7,9% кв./кв., до 273,1 тысячи операций.

