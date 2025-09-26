Поиск

ЦБ задумался о механизме реабилитации для продавцов криптовалюты, попавших в базу подозрительных операций

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Банк России предлагает МВД продумать механизм реабилитации для лиц, попавших в базу подозрительных операций в результате продажи криптовалюты, за которую расплатились мошенники, заявил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

"Мы со своей стороны фиксируем попадание лиц тоже в нашу базу, связанную с тем, что при продаже с людьми, которые продали криптовалюту, как правило, рассчитываются денежными средствами, которые украли у другого человека, у жертвы, который попал под воздействие социальных инженеров. Этот вопрос, конечно, требует отдельного рассмотрения", - заявил Уваров, выступая на XXII Международном банковском форуме, организованном Ассоциацией банков России.

Он сообщил, что у ЦБ есть ряд предложений для коллег из МВД о том, как можно выстроить механизм реабилитации таких людей.

"Потому что по факту, после того, как их опрашивают или допрашивают коллеги из оперативных и следственных подразделений, выясняется, что они по факту не являются получателями украденных денежных средств, а просто получили денежные средства в результате продажи криптовалюты", - сказал он.

ЦБ РФ Банк России
