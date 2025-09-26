В МВД подняли вопрос наказаний за передачу криптокошельков по аналогии с картами дропперов

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - МВД РФ предлагает обсудить введение ответственности за передачу криптокошелька третьим лицам, если впоследствии он использовался для совершения мошеннических действий, заявил заместитель начальника следственного департамента МВД Данил Филиппов.

"Сегодня преступники активно используют имеющиеся пробелы в законодательном регулировании. Один из них - это отсутствие регламентированного порядка обращения с криптовалютой. Сегодня ее можно добывать, покупать, но нельзя продавать и использовать как средство платежа. Четкого законодательного запрета нет. Мы видим, как мошенники выводят похищенные денежные средства с ее (криптовалюты - ИФ) помощью, растет спрос на услуги нелегального процессинга", - сказал Филиппов, выступая на XXII Международном банковском форуме, организованном Ассоциацией банков России.

Он отметил, что сегодня все крупные криптовалютные биржи представляют правоохранительных органам информацию о регистрации аккаунта на своих площадках.

"В дальнейшем, получая эти сведения, мы устанавливаем и допрашиваем их владельцев. Но зачастую они сообщают о передаче аккаунта третьим лицам, это зеркальная история с дропами, которая требует пересмотра действующего законодательства, на наш взгляд, также введения какой-либо ответственности (как и в случае с передачей дропперами своих банковских карт мошенникам - ИФ) за такие действия", - сказал Филиппов.

По его словам, на данный момент случаи привлечения трейдеров к уголовной ответственности как соучастников мошенничества являются единичными.

Банк России считает, что сначала надо разобраться с предметом регулирования.

"Такая инициатива имеет место с учетом происходящих событий. Но мы предложили бы все-таки обсудить, насколько она имеет место среди нашего населения, для того, чтобы понимать, на какую категорию, на какое количество противоправных деяний с точки зрения передачи аккаунта непосредственно правоприменение будет встраиваться в законодательную базу. Поэтому говорить пока по факту не о чем", - сказал журналистам директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.