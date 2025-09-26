Поиск

В МВД подняли вопрос наказаний за передачу криптокошельков по аналогии с картами дропперов

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - МВД РФ предлагает обсудить введение ответственности за передачу криптокошелька третьим лицам, если впоследствии он использовался для совершения мошеннических действий, заявил заместитель начальника следственного департамента МВД Данил Филиппов.

"Сегодня преступники активно используют имеющиеся пробелы в законодательном регулировании. Один из них - это отсутствие регламентированного порядка обращения с криптовалютой. Сегодня ее можно добывать, покупать, но нельзя продавать и использовать как средство платежа. Четкого законодательного запрета нет. Мы видим, как мошенники выводят похищенные денежные средства с ее (криптовалюты - ИФ) помощью, растет спрос на услуги нелегального процессинга", - сказал Филиппов, выступая на XXII Международном банковском форуме, организованном Ассоциацией банков России.

Он отметил, что сегодня все крупные криптовалютные биржи представляют правоохранительных органам информацию о регистрации аккаунта на своих площадках.

"В дальнейшем, получая эти сведения, мы устанавливаем и допрашиваем их владельцев. Но зачастую они сообщают о передаче аккаунта третьим лицам, это зеркальная история с дропами, которая требует пересмотра действующего законодательства, на наш взгляд, также введения какой-либо ответственности (как и в случае с передачей дропперами своих банковских карт мошенникам - ИФ) за такие действия", - сказал Филиппов.

По его словам, на данный момент случаи привлечения трейдеров к уголовной ответственности как соучастников мошенничества являются единичными.

Банк России считает, что сначала надо разобраться с предметом регулирования.

"Такая инициатива имеет место с учетом происходящих событий. Но мы предложили бы все-таки обсудить, насколько она имеет место среди нашего населения, для того, чтобы понимать, на какую категорию, на какое количество противоправных деяний с точки зрения передачи аккаунта непосредственно правоприменение будет встраиваться в законодательную базу. Поэтому говорить пока по факту не о чем", - сказал журналистам директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

МВД ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Иноагентами признаны Демьян Кудрявцев и Зинаида Пронченко

Иноагентами признаны Демьян Кудрявцев и Зинаида Пронченко

Минфин предложил учитывать поступления на счета при назначении единого пособия на детей

Минфин предложил учитывать поступления на счета при назначении единого пособия на детей

РФ добавила в "стоп-лист" дополнительную группу британских политиков и экспертов

Суд не стал арестовывать главу "Объединенной теплоснабжающей компании" Носкова

Умер Тигран Кеосаян

Умер Тигран Кеосаян

АЗС Ростовской области работают штатно на фоне повышенного спроса

АЗС Ростовской области работают штатно на фоне повышенного спроса

Средства ПВО за неделю сбили свыше 1,7 тыс. беспилотников ВСУ

"Ситидрайв" после тестирования решил не закупать электромобили в парк

"Ситидрайв" после тестирования решил не закупать электромобили в парк

В Сланцевском районе Ленобласти в сентябре погибли 19 потребителей алкоголя

По факту столкновения поезда и фуры на Смоленщине возбуждено уголовное дело

Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7242 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });