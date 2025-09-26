В МВД отметили замедление темпов роста ущерба граждан от киберпреступлений

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Сумма ущерба граждан от киберпреступлений продолжает увеличиваться, но темпы роста замедляются, заявил на Международном банковском форуме замначальника следственного департамента МВД Данил Филиппов.

"Прирост киберпреступности сократился, мы уже отмечали это в течение всего периода текущего года. Если в 2024 году динамика у нас была 13%, в 2025 году рост регистрации дистанционных мошенничеств сменился снижением на 4%, а регистрация дистанционных краж упала на 17,5%. (...) За 8 месяцев 2025 года он (ущерб - ИФ) составил 134 млрд рублей, в прошлом году - 116 млрд рублей. Но при этом, если в начале года темп прироста ущерба составлял 65%, по итогам 8 месяцев темп прироста сократился до 26%", - сказал он.

Он отметил, что в результате взаимодействия МВД с банками и операторами связи наложен арест на сумму 44 млрд рублей, 12 млрд рублей возвращено потерпевшим, из которых 5 млрд рублей взыскано в порядке гражданского судопроизводства.

"Можно сказать, что доля хищения денежных средств с банковских счетов снизилась, это отмечают многие. По каждому третьему уголовному делу, возбужденному за текущую неделю в Москве и Московской области, за денежными средствами, находящимися, как правило, на хранении дома, приходят курьеры", - сказал Филиппов.