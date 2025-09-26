Поиск

Путин и Лукашенко в ходе встречи в Москве общались почти пять с половиной часов

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Почти пять с половиной часов длилось общение президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина в пятницу в Москве.

"Встреча лидеров Беларуси и России длилась 5 часов и 22 минуты. Только что завершилась", - сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул Первого".

Лукашенко и Путин полтора часа общались тет-а-тет. Затем у глав государств состоялся совместный рабочий завтрак. После завтрака президенты пообщались 3 часа и 40 минут и ушли в рабочий кабинет Путина, где продолжили разговор.

