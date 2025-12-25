Поиск

Путин назвал условия положительного отношения россиян к повышению налогов

Население отнесется к росту налогов с пониманием, если это поможет выполнению соцобязательств и обеспечению обороноспособности

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Если повышение налогов приведет к выполнению всех социальных обязательств и обеспечению безопасности и обороноспособности страны, население отнесется с пониманием к этому повышению фискальной нагрузки, заявил на заседании Госсовета президент Владимир Путин.

"Если мы все вместе не только будем говорить о повышении фискальной нагрузки, если мы все вместе обеспечим снижение "серых" зон в экономике, сокращение этого сегмента, если мы обеспечим целенаправленную поддержку критически важных отраслей и предприятий, выполним все социальные обязательства перед людьми и решим вопросы обеспечения безопасности и обороноспособности страны, благодаря, в том числе, повышению фискальной нагрузки, сохраним сбалансированность бюджета и экономики, это не может не отразиться положительно на ситуации в стране в целом и материальном положении наших граждан", - сказал он в четверг на заседании Госсовета.

"Тогда будет полное понимание среди людей того, что мы делаем, и, соответственно, поддержка", - добавил он.

