В Госдуму внесен законопроект о создании шестой игорной зоны в России - на Алтае

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект о создании ещё одной игорной зоны в России - в республике Алтай, следует из базы данных палаты парламента.

"Республика Алтай обладает таким же туристическим потенциалом, и создание игорной зоны позволит увеличить туристическую активность в субъекте и будет способствовать ее дальнейшему развитию", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованному в четверг.

В настоящее время в РФ создано пять игорных зон на территориях Крыма, Алтайского, Краснодарского, Приморского краев и Калининградской области.