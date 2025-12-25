Поиск

Суд оставил в силе первое в России решение по делу о поиске экстремистского контента

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Красногорский районный суд (город Каменск-Уральский Свердловской области) отказался удовлетворить жалобу на постановление суда по первому в России делу о поиске экстремистского контента, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Свердловского областного суда.

"Решение осталось без изменений", - сказал собеседник агентства.

Адвокат Сергей Барсуков уточнил "Интерфаксу", что оба решения будут обжалованы в кассационном порядке.

10 декабря мировой судья судебного участка N№2 Красногорского судебного района Каменска-Уральского признал 20-летнего местного жителя виновным по ст. 13.53 КоАП, которая предусматривает ответственность за умышленный поиск в интернете заведомо экстремистских материалов, и назначил ему 3 тысячи рублей штрафа.

Эта первое в стране подобное административное дело, статья начала действовать с 1 сентября 2025 года.

Защита посчитала данное постановление незаконным и обжаловала его. По словам Барсукова, административное дело было заведено из-за поиска его подзащитным изображений значков и шевронов батальона, признанного экстремистским. Подзащитный вину не признавал из-за отсутствия умысла на поиск запрещенных материалов.

