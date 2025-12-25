Энергосистема Москвы и области обновила максимум энергопотребления

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Новый исторический максимум потребления электрической мощности достигнут в энергосистеме Москвы и области, сообщил "Системный оператор" в своем телеграм-канале.

Рекорд был зафиксирован 24 декабря и составил 19,968 ГВт, что на 85 МВт больше прежнего рекорда от декабря прошлого года.

Кроме того, максимум обновился в Калужской области (также 24 декабря, составил 1,317 ГВт, на 26 МВт больше прежнего) и в Воронежской энергосистеме (25 декабря, составил 2,063 ГВт, на 17 МВт больше прежнего рекорда, зафиксированного в 1990 году).

"Один из основных факторов роста потребления мощности - низкая температура воздуха", - уточнили в операторе.