МИД РФ объяснил причины отказа от участия в конференции по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Россия не присоединится к направленным против КНДР заявлениям и документам, говорится в заявлении МИД РФ о причинах отказа Российской Федерации от участия в 14-й Конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

"Текст итогового документа 14-й Конференции не отвечает нашим подходам. Мы не можем принять содержащиеся в данной декларации обвинения в адрес нашего союзника - Корейской Народно-Демократической Республики. В свое время Москва оказала помощь Пхеньяну в отражении агрессии объединенного Запада, а теперь наши союзники внесли неоценимый вклад в защиту территориальной целостности Российской Федерации. В этой связи мы не считаем возможным присоединение к каким-либо антикорейским заявлениям и документам. Более того, отмечаем, что подобные политически мотивированные выпады не соответствуют целям и задачам Конференции", - говорится в тексте заявления, опубликованного на сайте внешнеполитического ведомства.

Основной причиной невступления ДВЗЯИ в силу является обструкционистская позиция США по отношению к данному Договору, отмечается в заявлении МИД РФ.

"Именно сменяющие друг друга американские администрации уже без малого тридцать лет не предпринимают никаких усилий для того, чтобы ратифицировать Договор. В этой ситуации считаем абсолютно недопустимой попытку обвинить КНДР в том, что Договор так и не стал по-настоящему действующим международно-правовым механизмом. Позиция этой страны обусловлена беспрецедентным давлением, которое оказывается на нее со стороны США и их союзников", - говорится в тексте заявления.

"Все это сделало невозможным какое-либо одобрение с нашей стороны итоговой декларации 14-й Конференции по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ и лишило смысла наше участие в данном мероприятии даже в качестве наблюдателя", - подчеркивает в своем заявлении МИД РФ.