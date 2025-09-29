Поиск

Крымский мост закрыли для автотранспорта

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Крымский мост закрыли для движения автотранспорта, сообщил инфоцентр, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

Региональные власти призывают относиться к ситуации с пониманием, а также не выкладывать в интернет фото и видео.

Примерно в это же время стало известно, что в Севастополе остановлено движение морского пассажирского транспорта. Об этом сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города, не уточняя причин. В связи с закрытием рейда на площади Нахимова и площади Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.

Крымский мост Севастополь
