Ученый из Обнинска осужден на 4 года за передачу данных лаборатории США

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Обнинский городской суд Калужской области признал бывшего сотрудника научного центра виновным в незаконной передаче информации американской лаборатории, сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

Сообщается, что он передал сотруднику Национальной лаборатории США полученную в ходе исполнения международного контракта научно-техническую информацию, которая содержала данные о характеристиках энергетической установки. Информация могла быть использована при создании оружия массового поражения и в отношении нее установлен экспортный контроль.

Суд приговорил ученого к четырем годам колонии общего режима по ч.3 ст.189 УК РФ (незаконные экспорт из Российской Федерации или передача товаров и технологий, вооружения или военной техники, незаконное выполнение работ либо незаконное оказание услуг, в отношении которых установлен экспортный контроль).

Обнинск Калужская область США
