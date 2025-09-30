В Кремле желают, чтобы план Трампа по Газе был реализован на благо мирному урегулированию

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле поддерживают усилия президента США Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию и желают, чтобы его план по сектору Газа был реализован, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Россия всегда поддерживает и приветствует любые усилия, в том числе Трампа, которые имеют своей целью прекращение той трагедии, которая сейчас происходит. Конечно же, мы желаем, чтобы этот план был реализован, и чтобы это помогло выйти в мирное русло развития", - сказал он.

Так Песков прокомментировал инициативу Трампа, которая предполагает создание временного технократического правительства, международного надзорного органа во главе с Трампом, а также обмен заложниками и заключенными.

"Если вы спрашивали меня, участвует ли в этом плане Российская Федерация, нет, не участвует, и от американцев никаких сигналов здесь не было", - добавил он, но подтвердил, что Россия готова прикладывать усилия для урегулирования, если это будет востребовано.

Условия, предложенные Трампом, включают поэтапный вывод израильских войск к согласованной линии и прекращение всех военных операций для дальнейшей подготовки к освобождению заложников. В течение 72 часов все живые заложники и тела погибших будут возвращены.

Помимо обмена заложниками, план предполагает освобождение Израилем 250 человек, приговоренных к пожизненному заключению, а также 1700 жителей Газы, которые содержатся в заключении после 7 октября 2023 года, включая всех женщин и детей.

Согласно плану Трампа, после возвращения всех заложников члены ХАМАС, которые обязуются мирно сосуществовать и сдать оружие, будут амнистированы. Членам ХАМАС, желающим покинуть Газу, будет обеспечено безопасное перемещение в принимающие страны.

Кроме того, в соответствии с этим планом в сектор Газа будет немедленно направлена помощь. Ее предполагаемый объем должен, как минимум, соответствовать требованиям, зафиксированным в соглашении о гуманитарной помощи от 19 января 2025 года. Он будет включать восстановление инфраструктуры (водоснабжение, электроснабжение, канализация) и больниц, расчистку завалов и открытие доступа к дорогам.

Трамп ожидает, что ввоз гуманитарной помощи и ее распределение в секторе будут осуществляться без вмешательства сторон конфликта - через ООН и ее агентства, Красный Полумесяц, а также другие международные организации. Открытие пограничного пункта Рафах в обоих направлениях будет осуществляться по тому же механизму, который был внедрен в соответствии с вышеупомянутым соглашением.

Газа должна будет управляться временным переходным правительством, состоящим из технократического, аполитичного палестинского комитета, ответственного за обеспечение повседневного функционирования государственных и муниципальных служб.

Для контроля за работой правительства будет создан новый переходный орган, "Совет мира", который возглавит Трамп. В него войдут бывший премьер Великобритании Тони Блэр и другие политики, назначения которых согласуют позднее.

Кроме того, по плану, после восстановления инфраструктуры сектора Газа, создания рабочих мест и привлечения инвестиций, будет создана специальная экономическая зона с льготными тарифами.

ХАМАС должен отказаться от участия в управлении Газой прямо, косвенно или в какой-либо другой форме. Вся военная, террористическая и наступательная инфраструктура, включая туннели и объекты по производству оружия, будет уничтожена и не будет подлежать восстановлению. Под надзором независимых наблюдателей будет проведен процесс демилитаризации Газы, который будет включать в себя окончательную ликвидацию оружия.