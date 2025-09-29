Поиск

Трамп выразил надежду, что когда-нибудь Иран и Израиль нормализуют отношения

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что придет время, когда к "соглашениям Авраама" присоединится и Иран.

"Я надеюсь, что Иран станет частью (Авраамовых) соглашений", - сказал Трамп в понедельник на совместной пресс-конференции с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху.

Соглашения Авраама были заключены в период первого срока администрации Трампа в 2020 году при участии США между Израилем и тремя арабскими странами - Бахрейном, ОАЭ и Марокко. В январе 2021 года процесс присоединения к соглашениям начал Судан, однако до конца этот процесс завершен не был. Еще несколько арабских стран рассматривали возможность присоединения к этим соглашениям, но в связи со сменой администрации в Белом доме в 2021 году ситуация застопорилась.

Дональд Трамп Израиль Иран Биньямин Нетаньяху
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп предложил себя в качестве главы международного надзорного органа по Газе

Трамп надеется, что ХАМАС согласится на американское предложение по Газе

Трамп надеется, что ХАМАС согласится на американское предложение по Газе

Что произошло за день: понедельник, 29 сентября

Нетаньяху извинился перед премьером Катара за удар по Дохе

Нетаньяху извинился перед премьером Катара за удар по Дохе

В Румынии близ границы с Одесской областью обнаружены фрагменты БПЛА

Орбан заявил об отсутствии угроз Киеву со стороны Венгрии, даже если ее БПЛА пролетали над Украиной

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

В Молдавии завершен подсчет голосов на парламентских выборах

Трамп пообещал ввести пошлины на произведенные за пределами США фильмы и мебель

Трамп пообещал ввести пошлины на произведенные за пределами США фильмы и мебель

Швеция и Франция направили Дании помощь по борьбе с беспилотниками

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7257 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });