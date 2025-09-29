Трамп выразил надежду, что когда-нибудь Иран и Израиль нормализуют отношения

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что придет время, когда к "соглашениям Авраама" присоединится и Иран.

"Я надеюсь, что Иран станет частью (Авраамовых) соглашений", - сказал Трамп в понедельник на совместной пресс-конференции с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху.

Соглашения Авраама были заключены в период первого срока администрации Трампа в 2020 году при участии США между Израилем и тремя арабскими странами - Бахрейном, ОАЭ и Марокко. В январе 2021 года процесс присоединения к соглашениям начал Судан, однако до конца этот процесс завершен не был. Еще несколько арабских стран рассматривали возможность присоединения к этим соглашениям, но в связи со сменой администрации в Белом доме в 2021 году ситуация застопорилась.