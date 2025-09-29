Нетаньяху извинился перед премьером Катара за удар по Дохе

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху извинился за удар по представителям группировки ХАМАС в Дохе, что явилось нарушением суверенитета Катара, сообщил журналист издания Axios Барак Равид.

"Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поговорил по телефону с премьер-министром Катара Мухаммедом Бин Абдулрахманом Аль-Тани и извинился за нарушение катарского суверенитета во время удара по Дохе. Он выразил сожаление в связи с гибелью катарского охранника", - написал он в понедельник в соцсети Х.

Журналист сослался на неназванные источники.

"Звонок состоялся во время встречи между Нетаньяху и (президентом США Дональдом) Трампом", - добавил журналист.

9 сентября Израиль нанес удары по столице Катара - Дохе. По сообщения Армии обороны Израиля, целью были руководители движения ХАМАС. В ХАМАС заявили, что все высокопоставленные члены руководства движения выжили после удара, но погибли шесть человек, среди которых сын Халиля аль-Хайя - главного переговорщика ХАМАС. Кроме того, как сообщалось, погиб один из сотрудников службы безопасности Катара.