Поиск

Нетаньяху извинился перед премьером Катара за удар по Дохе

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху извинился за удар по представителям группировки ХАМАС в Дохе, что явилось нарушением суверенитета Катара, сообщил журналист издания Axios Барак Равид.

"Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поговорил по телефону с премьер-министром Катара Мухаммедом Бин Абдулрахманом Аль-Тани и извинился за нарушение катарского суверенитета во время удара по Дохе. Он выразил сожаление в связи с гибелью катарского охранника", - написал он в понедельник в соцсети Х.

В миреAxios сообщил, что Нетаньяху перед ударом по Дохе сказал Трампу о планируемой атакеЧитать подробнее

Журналист сослался на неназванные источники.

"Звонок состоялся во время встречи между Нетаньяху и (президентом США Дональдом) Трампом", - добавил журналист.

9 сентября Израиль нанес удары по столице Катара - Дохе. По сообщения Армии обороны Израиля, целью были руководители движения ХАМАС. В ХАМАС заявили, что все высокопоставленные члены руководства движения выжили после удара, но погибли шесть человек, среди которых сын Халиля аль-Хайя - главного переговорщика ХАМАС. Кроме того, как сообщалось, погиб один из сотрудников службы безопасности Катара.

Израиль Биньямин Нетаньяху Катар Доха Мухаммед Бин Абдулрахман Аль-Тани ХАМАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 29 сентября

В Румынии близ границы с Одесской областью обнаружены фрагменты БПЛА

Орбан заявил об отсутствии угроз Киеву со стороны Венгрии, даже если ее БПЛА пролетали над Украиной

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

В Молдавии завершен подсчет голосов на парламентских выборах

Трамп пообещал ввести пошлины на произведенные за пределами США фильмы и мебель

Трамп пообещал ввести пошлины на произведенные за пределами США фильмы и мебель

Швеция и Франция направили Дании помощь по борьбе с беспилотниками

В ЕК работают над предложением "репарационного кредита" Киеву за счет активов РФ

В ЕК работают над предложением "репарационного кредита" Киеву за счет активов РФ

Стоимость золотого запаса США превысила $1 трлн за счет ралли драгметалла

Стоимость золотого запаса США превысила $1 трлн за счет ралли драгметалла

EUobserver сообщило о предложении ЕС ограничить поездки дипломатов из РФ по Европе

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7257 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });