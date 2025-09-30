Поиск

Британия, Франция, Италия и ряд арабских стран поддержали план Трампа по Газе

ХАМАС пообещало изучить предложение

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Ряд мировых лидеров и глав МИД сообщили, что поддерживают мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа и готовы сотрудничать для прекращения военных действий в анклаве.

"Мы призываем все стороны объединиться и сотрудничать с администрацией США, чтобы окончательно согласовать это предложение и воплотить его в жизнь", - заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

По его мнению, палестинское движение ХАМАС должно принять план США, сложить оружие и освободить оставшихся заложников.

Он отметил, что Великобритания готова сотрудничать со своими партнерами, чтобы "обеспечить устойчивый мир, при котором палестинцы и израильтяне смогут жить бок о бок в условиях безопасности".

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони также приветствовала предложение США, заявив, что оно может стать "поворотным моментом, позволяющим обеспечить постоянное прекращение боевых действий, немедленное освобождение всех заложников и полный и безопасный гуманитарный доступ для гражданского населения".

Тем временем президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в соцсети X, что ожидает "решительных действий Израиля на этой основе".

"У ХАМАС нет иного выбора, кроме как немедленно освободить всех заложников и следовать этому плану", - считает он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь высоко оценил усилия Трампа по посредничеству в прекращении огня в Газе.

"Я высоко оцениваю усилия президента США Дональда Трампа и его лидерство, направленные на прекращение кровопролития в Газе и достижение прекращения огня", - говорится в заявлении Эрдогана в соцсети X.

Он добавил, что Турция продолжит поддерживать дипломатический процесс и намерена содействовать установлению "справедливого и прочного мира, приемлемого для всех сторон".

Министры иностранных дел Саудовской Аравии, Иордании, ОАЭ, Индонезии, Пакистана, Турции, Катара и Египта выступили с совместным заявлением, в котором подтвердили свою уверенность в способности Трампа найти путь к миру.

"Министры подтверждают свою готовность к позитивному и конструктивному взаимодействию с Соединенными Штатами и сторонами в целях завершения работы над соглашением и обеспечения его выполнения таким образом, чтобы обеспечить мир, безопасность и стабильность для народов региона", - говорится в совместном заявлении.

Агентство WAFA в свою очередь сообщило, что власти Палестины заявили о своей приверженности сотрудничеству с США и партнерами для достижения всеобъемлющего соглашения, которое включает в себя "прокладывание пути к справедливому миру на основе решения о сосуществовании двух государств".

Между тем генеральный секретарь палестинского движения "Исламский джихад" Зияд Нахала выразил мнение, что план Трампа по Газе полностью отражает позицию Израиля и является "способом взорвать регион".

Тем временем телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на дипломатический источник сообщил, что Катар и Египет передали план Трампа переговорной группе ХАМАС, палестинское движение пообещало посредникам изучить предложение Трампа.

