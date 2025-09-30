Поиск

Военный суд в Москве рассмотрит дело Леонида Гозмана об оправдании терроризма

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение и направила во 2-й Западный окружной военный суд уголовное дело общественного деятеля Леонида Гозмана (признан в России иноагентом), обвиняемого в оправдании терроризма, сообщает телеграм-канал надзорного ведомства.

Дело будет рассмотрено "в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого, находящегося в розыске". Ранее Гозман был заочно арестован.

Гозману заочно предъявили обвинения по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет").

"Установлено, что Гозман, находясь за пределами Российской Федерации, осознавая, что прямая трансляция ведется на одном из видеохостингов и доступна для просмотра неограниченному кругу лиц, дал интервью зарубежному изданию, в котором содержатся признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории Российской Федерации, а также пропаганды терроризма", - заявили в прокуратуре.

В июле 2024 года Гагаринский суд Москвы заочно приговорил Гозмана к восьми с половиной годам лишения свободы по уголовному делу о распространении фейках об армии.

В январе 2025 года Гозман был внесен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму Росфинмониторинга.

Гагаринский суд Росфинмониторинг Москва Западный окружной военный суд прокуратура Москвы
