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Росфинмониторинг внес Леонида Гозмана в перечень террористов и экстремистов

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Общественный деятель Леонид Гозман (признан в РФ иноагентом) внесен Росфинмониторингом в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Перечень службы обновился в среду.

Гагаринский суд Москвы в декабре заочно приговорил к восьми с половиной годам колонии Гозмана по уголовному делу о распространении ложной информации о деятельности Вооруженных сил РФ.

Срок наказания фигуранта будет исчисляться с момента его задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию.

Также Гозману на четыре года запрещено администрировать интернет-ресурсы.

Он признан виновным в публичном распространении заведомо ложной информации о деятельности ВС РФ по мотивам политической ненависти (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Как сообщали в прокуратуре Москвы, "установлено, что в апреле 2022 года Гозман разместил на администрируемых им страницах в социальной сети и мессенджере публикации, доступные для просмотра неограниченному числу пользователей, содержащие заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции".

В России 73-летний Гозман арестован заочно и объявлен в розыск.

Также в перечень Росфинмониторинга внесен бывший участник интеллектуальной телеигры "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров, также признанный в РФ иноагентом.

Леонид Гозман Ровшан Аскеров Росфинмониторинг
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