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Леонид Гозман заочно приговорен к 8,5 годам колонии за фейки о ВС РФ

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Гагаринский суд Москвы заочно приговорил к восьми с половиной годам колонии общественного деятеля Леонида Гозмана (признан в РФ иноагентом) по уголовному делу о распространении ложной информации о деятельности Вооруженных сил РФ, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Он будет отбывать наказание в колонии общего режима, заявили в суде в четверг. Срок наказания Гозмана будет исчисляться с момента его задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию.

Также Гозману на четыре года запрещено администрировать интернет-ресурсы.

Он признан виновным в публичном распространении заведомо ложной информации о деятельности ВС РФ по мотивам политической ненависти (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Как сообщили в прокуратуре Москвы, "установлено, что в апреле 2022 года Гозман разместил на администрируемых им страницах в социальной сети и мессенджере публикации, доступные для просмотра неограниченному числу пользователей, содержащие заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции".

В России 73-летний Гозман арестован заочно и объявлен в розыск.

Леонид Гозман ВС РФ Москва Гагаринский суд
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