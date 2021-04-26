Политик Гозман задержан в Москве за участие в акции 21 апреля

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Российский политик Леонид Гозман сообщает, что его задержали сотрудники полиции в Москве из-за участия в несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

"Меня задержали. Сейчас нам предъявили протокол об административном задержании. Мне также предъявили видеозапись со мной на Тверской улице во время несанкционированной акции", - сказал "Интерфаксу" Гозман.

В настоящее время он находится в ОВД по Гагаринскому району. К нему выехал адвокат.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

В Москве и других городах России 21 апреля прошли несанкционированные акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Столичная полиция насчитала на акции в Москве около шести тысяч человек.