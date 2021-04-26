Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:56Заразились
на 26.04В России 4 771 372+8 803В мире 147 189 618+727 967

Политик Гозман задержан в Москве за участие в акции 21 апреля

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Российский политик Леонид Гозман сообщает, что его задержали сотрудники полиции в Москве из-за участия в несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

"Меня задержали. Сейчас нам предъявили протокол об административном задержании. Мне также предъявили видеозапись со мной на Тверской улице во время несанкционированной акции", - сказал "Интерфаксу" Гозман.

В настоящее время он находится в ОВД по Гагаринскому району. К нему выехал адвокат.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

В Москве и других городах России 21 апреля прошли несанкционированные акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Столичная полиция насчитала на акции в Москве около шести тысяч человек.

Москва Леонид Гозман Алексей Навальный

Новости по теме

Новости

Уволен главврач больницы, в которой медсестры издевались над пациенткой

Уволен главврач больницы, в которой медсестры издевались над пациенткой

Москвичей предупредили о ночном снеге и обледенении

Москвичей предупредили о ночном снеге и обледенении

В Москве проверят видео издевательств над пациенткой больницы

В Москве проверят видео издевательств над пациенткой больницы

Шквалистый ветер повалил за сутки в Москве почти 40 деревьев

Из-за непогоды на субботник в Москве выйдут только городские службы

Два человека пострадали из-за падения деревьев в Москве

"Семнадцать мгновений весны" впервые покажут в кино

Москвичей предупредили о сильном ветре и дожде с градом

Парковки на улицах Москвы будут бесплатными 1,3,9 и 10 мая

Что случилось этой ночью: пятница 23 апреля

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');