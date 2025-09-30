Россия приветствовала нормализацию отношений между Индией и Китаем

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил, что Россия приветствует нормализацию отношений между Нью-Дели и Пекином.

"Приветствуем нормализацию отношений между Индией и Китаем, а также готовность ваших стран устранять противоречия", - сказал Венедиктов на встрече с заместителем советника премьер-министра Индии по нацбезопасности Паваном Капуром.

"Мы дорожим особо привилегированным стратегическим сотрудничеством с Индией, у нас в основе многолетняя дружба и учет интересов друг друга", - сказал замсекретаря Совбеза РФ.

Он также сообщил, что главы России и Индии находятся в постоянном контакте, сейчас уделяется внимание подготовке предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в Индию.