Патрушев посетил на Чукотке единственную в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Помощник Президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев посетил в морском порту Певека на Чукотке единственную в мире российскую плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС) и назвал ее незаменимой для энергоснабжения удаленных районов.

В ходе рабочей поездки на Чукотку Патрушев осмотрел в Певеке плавучую атомную теплоэлекстростанцию, в том числе береговую площадку с сооружениями, плавучий энергетический блок и гидротехнические сооружения, обеспечивающие безопасную стоянку энергоблока в акватории. ПАТЭС в настоящее время обеспечивает надежное функционирование Чаун-Билибинского энергоузла и электроснабжение потребителей.

О работе ПАТЭС председателю Морской коллегии доложил директор станции Виктор Елагин. "Плавучая атомная теплоэлектростанция надежно обеспечивает Певек электроэнергией и теплом", - сказал Елагин.

Патрушев отметил значимость и эффективность работы плавучей станции малой мощности. "Она незаменима на отдаленных, прибрежных и островных территориях", - подчеркнул помощник президента.

"Плавучая атомная теплоэлектростанция - это уникальная разработка российских специалистов, способствующая обеспечению технологического суверенитета нашей страны и укреплению позиций России на мировых атомных рынках", - сказал Патрушев.

Он также ознакомился с достроечно-испытательным производством в порту Певека. Отдельное внимание помощник президента уделил возможностям порта по обеспечению морских поставок грузов на Чукотку и для Чаун-Билибинского промышленного узла. Глава Морской коллегии подчеркнул значимость порта в обеспечении перевозок грузов по Северному морскому пути, отметив важность увеличения производственных мощностей и модернизации инфраструктуры в связи с развитием Трансарктического транспортного коридора.

Кроме того, Патрушев ознакомился с деятельностью Арктического комплексного аварийно-спасательного центра в Певеке, осуществляющего круглосуточное дежурство и предназначенного для оказания помощи на территории Чукотки.

"Росатом" в Певеке эксплуатирует единственную в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС), это самая северная атомная электростанция в мире. Станция состоит из береговой инфраструктуры и плавучего энергоблока (ПЭБ) "Академик Ломоносов" с реакторной установкой КЛТ-40С. ПАТЭС не имеет аналогов в мире, что делает Россию лидером в области малой атомной энергетики за счет наличия референтного энергоблока, способного закрыть потребность отдаленных береговых регионов.

ПАТЭС выдала 19 декабря 2019 года первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла Чукотского АО, 22 мая 2020 года была сдана в эксплуатацию. 30 июня 2020 года было подано первое тепло от ПАТЭС в Певек.

Как отмечают специалисты, плавучие атомные энергоблоки - современный и экологичный способ энергообеспечения прибрежных и удаленных территорий с не очень развитой системой энергоснабжения и промышленных объектов, где строительство станций большой мощности невозможно. Это непрерывный источник электроэнергии с базовой нагрузкой в течение 60-летнего жизненного цикла. ПЭБ отличает высокопрогнозируемый тариф на электроэнергию в течение жизненного цикла без привязки к цене на углеводороды.

Плавучие атомные энергоблоки считаются передовой "зеленой" технологией производства электроэнергии. В их проектах обеспечена гарантированная устойчивость ПЭБ к внешним воздействиям природного и техногенного характера в соответствии с требованиями нормативной документации РФ, международной конвенции о физической защите ядерного материала и рекомендациями МАГАТЭ.

На новых ПЭБ будут использованы инновационные реакторы РИТМ-200, аналоги которых уже несколько лет работают на новейших российских универсальных атомных ледоколах.