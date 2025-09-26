"Росатом" может построить в Иране четыре АЭС за $25 млрд

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Иран и Россия договорились о строительстве четырёх атомных электростанций в Иране, сообщил Reuters со ссылкой на иранское IRNA.

Стоимость соглашения достигает $25 млрд.

О том, что Россия и Иран уже подписали договор о строительстве АЭС в Иране за $25 млрд, сообщило агентство Mehr.

"Подписан исполнительный договор стоимостью $25 млрд между иранской компанией Iran Hormoz и российской компанией "Росатом" на строительство четырех современных энергоблоков третьего поколения атомных электростанций городе Сирике в провинции Хормозган", - говорится в сообщении.

Ранее на этой неделе Россия и Иран подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в сооружении атомных станций малой мощности на территории Ирана.

Документ предусматривает конкретные шаги, направленные на реализацию этого стратегического проекта в Иране, говорилось в сообщении российской госкорпорации "Росатом". Подробностей соглашения не приводилось.

О том, что Иран заинтересован не только в больших атомных реакторах, но и в малых, и что соответствующие переговоры идут, Лихачев отмечал в августе 2025 года.

У России уже есть один проект большой АЭС в Иране - "Бушер". Ее первый энергоблок мощностью 1000 МВт был передан иранскому заказчику в 2013 году. В 2016 году началось строительство второй очереди (энергоблоки II и III на 2,1 тыс. МВт суммарно). Работы по II энергоблоку планировалось завершить в 2024 году, по III энергоблоку - в 2026 году.

В конце февраля 2025 года глава Росатома Алексей Лихачев также сообщал, что определена площадка для ещё одной АЭС российского дизайна в Иране, но до начала работ на ней еще далеко.