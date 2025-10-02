Температура в отопительный период в большинстве регионов РФ будет около и выше среднемноголетних значений

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Средняя месячная температура в период с октября по март, который принято называть отопительным периодом, на территории России будет преимущественно около и в отдельных районах выше среднемноголетних значений, однако, по сравнению с прошлым годом, будет холоднее.

Соответствующие данные приводятся в вероятностном прогнозе температурного режима в России на отопительный период (октябрь-март) 2025/2026 годов, подготовленный Росгидрометом и выполненным в Гидрометцентре России.

"Анализ климатических данных и прогностических разработок (...) позволяет с вероятностью 65-69% сделать вывод о том, что в целом за 6 месяцев холодного полугодия температурный режим на большей части территории России ожидается около и выше средних многолетних значений за 1991- 2020 годы. При этом средняя температура воздуха в большинстве регионов страны предполагается ниже, чем в октябре-марте 2024/2025 гг.", - говорится в прогнозе.

Как уточнил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, такой прогноз не исключает температурных колебаний. В Москве также не исключены морозы и оттепели.

"Будут колебания, потому что средние значения мало о чем могут говорить (...) Даже если эти характеристики полностью оправдаются, это не значит, что не будет холодов. Может быть и длительный период сильных аномалий (холодной температуры), а затем период длительных оттепелей. А в среднем окажется, что температура чуть выше нормы", - сказал Вильфанд.

В прогнозе Росгидромета отмечается, что оправдываемость прогнозов температурного режима на отопительный период за последние 15 лет колебалась в пределах 63-81 %. Прогноз может быть скорректирован.

Прогноз на отопительный период

Согласно приведенным в прогнозе данным, в октябре средняя месячная температура воздуха ожидается на большей части территории страны около средних многолетних значений. Выше нормы температура наиболее вероятна на севере Северо-Западного, Уральского и Сибирского федеральных округов, на юго-востоке Дальневосточного федерального округа.

В ноябре выше нормы температура прогнозируется на севере Уральского федерального округа, на большей части Сибирского федерального округа, в Якутии, на севере Бурятии, Забайкальского края, Амурской области и Хабаровского края.

При этом ниже, чем в ноябре 2024 года средняя месячная температура воздуха ожидается на севере Центрального и Приволжского федеральных округов, в Северо-Западном федеральном округе, на севере Уральского федерального округа, в северных и центральных районах Сибирского федерального округа.

В декабре на большей части территории России средняя месячная температура ожидается около средних многолетних значений; ниже нормы - на северо-востоке Дальневосточного федерального округа. При этом практически на всей территории России средняя температура декабря предполагается ниже, чем в 2024 году.

В январе на всей территории России наиболее вероятен температурный режим близкий к средним многолетним значениям. При этом, на большей части европейской территории страны, в центральных и южных регионах Уральского и Сибирского федеральных округов январь ожидается значительно холоднее, чем в 2025 году.

В феврале выше нормы средняя месячная температура воздуха ожидается на востоке Центрального и Южного федеральных округов, на большей части Приволжского федерального округа, в Уральском федеральном округе и на западе Сибирского федерального округа.

Теплее, чем в феврале 2025 года, ожидается погода в большинстве регионов Южного федерального округа; холоднее - в северной половине Красноярского края, на западе Якутии.

В марте на большей части территории России средняя месячная температура воздуха ожидается выше нормы. Около нормы средняя температура марта предполагается на юге европейской части России, на юге Сибирского федерального округа, в Дальневосточном федеральном округе (за исключением запада Якутии).

Также в прогнозе приводятся данные нормы средней месячной температуры. Так, для Москвы в октябре она составляет плюс 5,8 градуса, в ноябре - минус 0,5, в декабре - минус 4,4, в январе - минус 6,2, в феврале - минус 5,9, а в марте - минус 0,7 градуса. В Санкт-Петербурге средняя месячная температура составляет в октябре - плюс 6,2 градуса, в ноябре - 0,9, в декабре - минус 2,5, в январе - минус 4,8, в феврале - минус 5, а в марте - минус 1 градус.