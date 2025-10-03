Вылет 24 рейсов задерживается в аэропорту Сочи из-за вводившихся ограничений

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Вылет 24 рейсов задерживается в международном аэропорту Сочи в связи с ограничениями, которые вводились ночью для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщается в телеграмм-канале аэропорта.

"Аэропорт Сочи работает по фактическому расписанию. На текущий момент задержаны вылеты 24 рейсов. Три воздушных судна, ушедшие ранее на запасные аэродромы, прибыли в Сочи и будут обслужены в порядке очередности и отправлены в города назначения", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что совместно с авиакомпаниями-партнерами прилагаются усилия для обеспечения скорейшего вылета задержанных рейсов. Так, с компанией "Аэрофлот" согласована замена типов самолетов на широкофюзеляжные для вывоза пассажиров.

Как сообщалось, минувшим вечером в аэропорту Сочи были введены ограничения на прием и вылет воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. В пятницу утром ограничения были сняты.

Международный аэропорт Сочи вместе с аэропортами Краснодара и Анапы входит в группу "Аэродинамика". В весенне-летнем расписании полетов (с 31 марта 2025 года по конец октября) из аэропорта Сочи выполняются перелеты по 57 внутренним и 28 международным направлениям.

По итогам 2024 года аэропорт снизил пассажиропоток на 1,3% к уровню предыдущего года - до 13,7 млн человек.