На обучение кадров в рамках нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" выделен 1 млрд руб.

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделяет в текущем году 1 млрд руб. из своего резервного фонда в рамках федерального проекта "Кадры для беспилотных авиационных систем" для обучения порядка 5800 человек.

Соответствующее распоряжение кабинета министров от 3 октября размещено в субботу на официальном портале правовой информации.

Минобрнауки России поручено осуществить контроль за целевым и эффективным использованием указанных бюджетных ассигнований с представлением доклада в правительство до 1 февраля 2026 года.