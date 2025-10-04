Поиск

Двух подростков за участие в драке в Махачкале отправили под домашний арест

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Суд отправил под домашний арест двух подростков, которые принимали участие в массовой драке несовершеннолетних в Махачкале, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции.

Кроме того, Кировский районный суд Махачкалы продлил на 30 суток содержание в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей еще девяти несовершеннолетних участников той же массовой драки, задержанных за административное правонарушение по ч.1 ст 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).

1 октября возле школы № 39 в Махачкале произошла массовая драка с участием учащихся трех образовательных учреждений. Пострадал один подросток, который был госпитализирован. Еще шестеро предполагаемых участников инцидента были доставлены в отдел полиции.

Накануне в следственном управлении СКР по Дагестану сообщили, что задержаны установленные зачинщики драки - двое 15-летних жителей Махачкалы.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что родители подростков, участвовавших в потасовке в Махачкале, должны понести ответственность. Также, по его словам, будут наказаны виновники инцидента.

Дело расследуется по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия).

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СКР по Дагестану доложить о ходе расследования уголовного дела, установленных обстоятельствах, причинах и условиях, способствовавших конфликту.

Дагестан Махачкала
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Один турист погиб, второй в тяжелом состоянии на вулкане Вилючинский на Камчатке

Один турист погиб, второй в тяжелом состоянии на вулкане Вилючинский на Камчатке

Губернатор сообщил о массированной атаке БПЛА на Белгород и пригород

Два микрорайона Екатеринбурга частично обесточены из-за повреждения ЛЭП

РФ вводит пошлину на экспорт масличного льна и региональные квоты на вывоз кукурузы

Что произошло за день: пятница, 3 октября

Власти Крыма планируют справиться с дефицитом топлива до конца октября

В Банке России допустили уточнение прогноза по кредитованию

Минфин предлагает постепенный ввод НДС на покупки импортных товаров e-commerce с 2027 года

Минфин предлагает постепенный ввод НДС на покупки импортных товаров e-commerce с 2027 года
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2412 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7283 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });