Двух подростков за участие в драке в Махачкале отправили под домашний арест

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Суд отправил под домашний арест двух подростков, которые принимали участие в массовой драке несовершеннолетних в Махачкале, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции.

Кроме того, Кировский районный суд Махачкалы продлил на 30 суток содержание в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей еще девяти несовершеннолетних участников той же массовой драки, задержанных за административное правонарушение по ч.1 ст 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).

1 октября возле школы № 39 в Махачкале произошла массовая драка с участием учащихся трех образовательных учреждений. Пострадал один подросток, который был госпитализирован. Еще шестеро предполагаемых участников инцидента были доставлены в отдел полиции.

Накануне в следственном управлении СКР по Дагестану сообщили, что задержаны установленные зачинщики драки - двое 15-летних жителей Махачкалы.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что родители подростков, участвовавших в потасовке в Махачкале, должны понести ответственность. Также, по его словам, будут наказаны виновники инцидента.

Дело расследуется по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия).

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СКР по Дагестану доложить о ходе расследования уголовного дела, установленных обстоятельствах, причинах и условиях, способствовавших конфликту.