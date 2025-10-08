Белоусов проверил объекты Минобороны РФ в Таджикистане

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов в рамках рабочего визита в Таджикистан посетил российскую 201-ю военную базу и отдельный оптико-электронный узел, расположенные на территории республики, сообщает российское военное ведомство.

"Глава российского военного ведомства проверил уровень оснащённости подразделений современными образцами вооружения и военной техники. Министру обороны РФ доложили, что с учётом опыта специальной военной операции военнослужащие базы проводят доработку военной и специальной техники, в том числе установку противодронных средств защиты, и продемонстрировали находящиеся на вооружении базы беспилотные летательные аппараты различного типа, а также современные средства противодействия им", - сказано в сообщении Минобороны России.

По его данным, Белоусову "представили наземные робототехнические комплексы, выполняющие задачи по доставке материально-технических средств, провизии и боеприпасов личному составу и дистанционному минированию местности, уничтожению укреплений и живой силы противника с использованием различных видов вооружения".

Ведомство информирует, что эти робототехнические комплексы примут участие в предстоящих совместных учениях с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2025".

"В завершение работы на 201-й военной базе Андрей Белоусов провёл совещание, в ходе которого обсудил текущее положение дел, работу по организации и проведению занятий по боевой подготовке и участие подразделений базы в международных учениях, проводимых на территории Республики Таджикистан", - сказано в сообщении.

Минобороны также информирует, что в ходе посещения отдельного оптико-электронного узла системы контроля космического пространства Белоусов "проверил работу дежурных смен и заслушал доклад заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами Российской Федерации генерал-полковника Александра Головко о функциональных характеристиках оптико-электронного комплекса и перспективах его развития".

"Основным вооружением узла является модернизированный оптико-электронный комплекс, предназначенный для обнаружения и распознавания космических объектов", - доложил Белоусову генерал-полковник Александр Головко", - сообщает Минобороны России.