Путин ждет пользы от обмена с Таджикистаном представителями МВД для решения проблем миграции

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Обмен представителями МВД России и Таджикистана поможет решить существующие проблемы в сфере миграции, заявил на пресс-конференции в Душанбе президент России Владимир Путин.

"Россия заинтересована в рабочей силе. И в этой связи, конечно, очень важно, чтобы представители соответствующих ведомств, в данном случае МВД, работали в Таджикистане, так же и таджикские коллеги работали бы в России", - сказал он.

"Тогда они (представители силовых структур Таджикистана - ИФ) уже как законные представители властей Таджикистана, первое, все сами видят, что происходит. А второе, они участвуют в принятии соответствующих административных решений вместе со своими российскими коллегами. И теми же самыми гражданами Таджикистана, которые оказываются на территории РФ, это воспринимается совсем по-другому", - отметил Путин.

По словам президента, такой обмен позволит "повысить уровень доверия с обеих сторон и эффективность работы".

9 октября министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что МВД России откроет представительство в Душанбе, аналогичное представительство МВД Таджикистана появится в Москве.