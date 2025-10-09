Документы в сфере трудовой миграции подписаны в ходе госвизита Путина в Таджикистан

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Россия и Таджикистан подписали документы в сфере трудовой миграции, в том числе касающиеся медицинского освидетельствования граждан центральноазиатской республики для работы в РФ. Документы подписаны в ходе государственного визита президента России Владимира Путина в Таджикистан.

Кроме того, подписан протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение от 17 апреля 2019 года об организованном наборе граждан Таджикистана для осуществления временной трудовой деятельности на территории РФ.

В совместном заявлении лидеров РФ и Таджикистана отмечается, что документ призван способствовать совершенствованию механизма организованного привлечения рабочей силы на основе взаимных интересов и потребностей двух государств.

Москва и Душанбе подписали также соглашение о правовом статусе представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции в Российской Федерации и Таджикистане.

В совместном заявлении президентов РФ и Таджикистана подчеркивается, что стороны намерены и дальше расширять сотрудничество в сфере миграции.