Рассмотрение иска Генпрокуратуры к экс-судье ВС РФ продолжат на следующей неделе

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Останкинский суд Москвы продолжит рассмотрение антикоррупционного иска Генпрокуратуры к судье в отставке Верховного суда РФ Виктора Момотова в следующий вторник, передает корреспондент "Интерфакса".

"Объявить перерыв до 14 октября", - огласила решение судья.

Ранее о переносе заседания просил защитник Момотова в связи с тем, что судья в отставке был госпитализирован, но при этом хотел бы лично принимать участие в процессе.

В пятницу суд заслушал свидетелей по иску, в том числе обвиняемых в мошенничестве предпринимателей Андрея и Ивана Марченко, которые заявлены соответчиками по иску.

В ходе допроса Андрей Марченко сообщил суду, что Момотов получал прибыль с одной из гостиниц сети "Мартон". По его словам, выплаты осуществлялись раз в месяц, суммы зависели от сезонной загруженности гостиницы.ь"Суммы были разные, так как гостиничный бизнес имеет сезонный характер. Это могло быть 100, 200, 300 тысяч, в зависимости от сезона и месяца", - сказал Марченко.

Кроме того, предприниматель рассказал, как Момотов помог ему разрешить земельный конфликт. После помощи Марченко передал ему 30 млн рублей в качестве благодарности.

Также суд заслушал секретных свидетелей, один из которых сообщил, что Момотов помог Марченко в оформлении фиктивного участия в СВО в качестве перевозчика гуманитарных грузов в зону спецоперации.

В сентябре Генпрокуратура направила в Останкинский суд Москвы иск к Момотову. В нем надзорное ведомство просило обратить в доход государства более 100 земельных участков и нежилых зданий, находящихся в Ростовской, Воронежской областях, а также в Краснодарском крае.

Генпрокуратура считает, что Момотов в период замещения должности судьи Верховного суда РФ "занимался нелегальным бизнесом и покровительством ему, злостно не платил налоги в особо крупном размере и использовал судебную власть для защиты капитала, приобретенного в результате нарушения антикоррупционного законодательства".

Судья в отставке отвергает претензии Генпрокуратуры, в ходе суда он заявил, что бизнесом не занимался и не злоупотреблял полномочиями.

Помимо Момотова, ответчиками выступают Андрей и Иван Марченко, на которых, по мнению надзорного ведомства, и было оформлено имущество.

После подачи иска Момотов обратился в комиссию для проверки сведений о якобы нарушении им антикоррупционного законодательства.

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) прекратила полномочия Момотова в связи с его заявлением об отставке.

6 октября Момотова исключили из Комиссии при президенте РФ по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий.

Момотов стал судьей Верховного суда в 2010 году. В 2016 году он был избран председателем Совета судей РФ, в декабре 2022 года переизбран на новый срок. Как сообщал "Интерфаксу" источник близкий к ВС РФ, Момотов подал прошение об отставке с поста председателя Совета судей по собственному желанию.