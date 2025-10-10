Поиск

Судья Верховного суда в отставке Момотов госпитализирован

Виктор Момотов
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Судья Верховного суда в отставке Виктор Момотов, к которому Генпрокуратура подала антикоррупционный иск, госпитализирован, сообщил в Останкинском суде его адвокат Никита Филлипов и попросил отложить заседание, поскольку его подзащитный хочет лично участвовать в процессе.

Генпрокуратура подала иск к Момотову в сентябре. Надзорное ведомство попросило обратить в доход государства более 100 земельных участков и нежилых зданий, находящихся в Ростовской, Воронежской областях, а также в Краснодарском крае.

Генпрокуратура считает, что Момотов в период замещения должности судьи Верховного суда России "занимался нелегальным бизнесом и покровительством ему, злостно не платил налоги в особо крупном размере и использовал судебную власть для защиты капитала, приобретенного в результате нарушения антикоррупционного законодательства".

Момотов отверг претензии Генпрокуратуры, в ходе суда он заявил, что бизнесом не занимался и не злоупотреблял полномочиями.

Помимо Момотова, ответчиками по делу проходят Андрей и Иван Марченко, на которых, по мнению прокуроров, и было оформлено имущество. Они оба арестованы.

После подачи иска Момотов обратился в комиссию для проверки сведений о якобы нарушении им антикоррупционного законодательства.

"Момотов обратился в комиссию Совета судей России по реализации мероприятий противодействия коррупции, урегулированию конфликта интересов во внеслужебных отношениях и при исполнении судьями своих полномочий с целью проверки сведений, распространяемых в СМИ, о нарушении им антикоррупционного законодательства", - сообщали в Совете судей.

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) в сентябре прекратила полномочия Момотова в связи с его заявлением об отставке. 6 октября Момотова исключили из Комиссии при президенте по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий.

Момотов стал судьей Верховного суда в 2010 году. В 2016 году он был избран председателем Совета судей, в декабре 2022 года переизбран на новый срок. Как сообщал "Интерфаксу" источник близкий к ВС, 8 октября Момотов подал прошение об отставке по собственному желанию с поста председателя Совета судей.

Генпрокуратура Останкинский суд Верховный суд Виктор Момотов Никита Филлипов Иван Марченко Совет судей
