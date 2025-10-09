Поиск

Источник сообщил, что Момотов подал в отставку с поста председателя Совета судей

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Судья Верховного суда в отставке Виктор Момотов, к которому Генпрокуратура подала антикоррупционный иск, подал заявление о прекращении полномочий председателя Совета судей, сообщил "Интерфаксу" источник близкий к Верховному суду.

"Заявление о досрочном прекращении полномочий было подано Момотовым 8 октября", - сказал собеседник агентства.

Момотов был избран председателем Совета судей в 2016 году, в декабре 2022 года его переизбрали на новый срок.

Останкинский суд Москвы 8 октября начал рассмотрение иска Генпрокуратуры к Момотову об изъятии более 100 объектов недвижимости, которые, как считает надзорное ведомство, были оформлены судьей на третьих лиц.

Надзор считает, что Момотов в период замещения должности судьи Верховного суда "занимался нелегальным бизнесом и покровительством ему, злостно не платил налоги в особо крупном размере и использовал судебную власть для защиты капитала, приобретенного в результате нарушения антикоррупционного законодательства".

Момотов отвергает эти утверждения Генпрокуратуры, заявляет, что никогда не занимался бизнесом и не злоупотреблял полномочиями судьи.

Помимо Момотова ответчиками выступают Андрей и Иван Марченко, на которых, по мнению надзорного ведомства, и было оформлено имущество.

После подачи иска Момотов обратился в комиссию для проверки сведений о якобы нарушении им антикоррупционного законодательства. "Момотов обратился в комиссию Совета судей по реализации мероприятий противодействия коррупции, урегулированию конфликта интересов во внеслужебных отношениях и при исполнении судьями своих полномочий с целью проверки сведений, распространяемых в СМИ, о нарушении им антикоррупционного законодательства", - сообщали в Совете судей.

В сентябре Высшая квалификационная коллегия судей прекратила полномочия Момотова в связи с его заявлением об отставке. 6 октября Момотова исключили из Комиссии при президенте по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий.

Момотов стал судьей Верховного суда в 2010 году.

Генпрокуратура Верховный суд Виктор Момотов Останкинский суд ВККС Совет судей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ушаков заявил, что контакты Кремля с администрацией США продолжаются без спада

Интернет-магазины смогут принимать оплату с помощью платежных сервисов Wildberries-Russ

Интернет-магазины смогут принимать оплату с помощью платежных сервисов Wildberries-Russ

Ozon готовит к запуску продукты в сфере автострахования

Ozon готовит к запуску продукты в сфере автострахования

Сигнал телефона главы семьи, пропавшей в Красноярском крае, отследили в 7 км от поселка Кутурчин

Минобороны РФ сообщило о ликвидации 19 БПЛА минувшей ночью

Минобороны РФ заявило о нейтрализации вечером 27 украинских БПЛА

Подписан меморандум о строительстве нового магистрального газопровода в Казахстан

У ЦБ пока нет данных о количестве банковских карт у каждого россиянина

У ЦБ пока нет данных о количестве банковских карт у каждого россиянина

Что произошло за день: среда, 8 октября

Минфин заметил создание регионами искусственных источников финансирования дефицита бюджета

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2434 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7324 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20253 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });