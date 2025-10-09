Источник сообщил, что Момотов подал в отставку с поста председателя Совета судей

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Судья Верховного суда в отставке Виктор Момотов, к которому Генпрокуратура подала антикоррупционный иск, подал заявление о прекращении полномочий председателя Совета судей, сообщил "Интерфаксу" источник близкий к Верховному суду.

"Заявление о досрочном прекращении полномочий было подано Момотовым 8 октября", - сказал собеседник агентства.

Момотов был избран председателем Совета судей в 2016 году, в декабре 2022 года его переизбрали на новый срок.

Останкинский суд Москвы 8 октября начал рассмотрение иска Генпрокуратуры к Момотову об изъятии более 100 объектов недвижимости, которые, как считает надзорное ведомство, были оформлены судьей на третьих лиц.

Надзор считает, что Момотов в период замещения должности судьи Верховного суда "занимался нелегальным бизнесом и покровительством ему, злостно не платил налоги в особо крупном размере и использовал судебную власть для защиты капитала, приобретенного в результате нарушения антикоррупционного законодательства".

Момотов отвергает эти утверждения Генпрокуратуры, заявляет, что никогда не занимался бизнесом и не злоупотреблял полномочиями судьи.

Помимо Момотова ответчиками выступают Андрей и Иван Марченко, на которых, по мнению надзорного ведомства, и было оформлено имущество.

После подачи иска Момотов обратился в комиссию для проверки сведений о якобы нарушении им антикоррупционного законодательства. "Момотов обратился в комиссию Совета судей по реализации мероприятий противодействия коррупции, урегулированию конфликта интересов во внеслужебных отношениях и при исполнении судьями своих полномочий с целью проверки сведений, распространяемых в СМИ, о нарушении им антикоррупционного законодательства", - сообщали в Совете судей.

В сентябре Высшая квалификационная коллегия судей прекратила полномочия Момотова в связи с его заявлением об отставке. 6 октября Момотова исключили из Комиссии при президенте по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий.

Момотов стал судьей Верховного суда в 2010 году.