Прокурор заявил, что ущерб от действий экс-судьи ВС Момотова составил 500 млн руб.

Он искусственно дробил бизнес и уходил от налогов, сообщил представитель надзорного ведомства

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Прокуратура установила, что судья Верховного суда в отставке Виктор Момотов занимался "дроблением" своего бизнеса и уклонялся от налогов, в результате бюджету был причинен ущерб в размере 500 млн рублей.

"Момотов искусственно дробил бизнес и уходил от налогов. Ущерб от последнего составил более 500 млн рублей и до сих пор не погашен", - сказал прокурор в ходе процесса по изъятию доход государства более 100 объектов недвижимости, принадлежащих Момотову.

Также в ходе заседания прокурор отметил, что Момотов оказывал протекцию бывшему председателю Краснодарского краевого суда Александру Чернову.

"Именно Чернов способствовал назначению Момотова на должность Верховного судьи, не имея опыта работы в правоохранительных органах и судебной системе. В дальнейшем Чернов имел некую протекцию от Верховного суда через Момотова", - отметил прокурор.

Со своей стороны Момотов заявил, что доводы Генпрокуратуры о его причастности к коррупции не соответствуют действительности.

"Я не занимался предпринимательской деятельностью, не извлекал доходов, не использовал свой судейский статус для незаконной деятельности. Позиция истца не отвечает действительности и не подтверждена доказательствами", - сказал Момотов в суде.

По его словам, в 2007 году, когда он еще не был судьей и занимался профессорской работой в университете, он познакомился с предпринимателем Андреем Марченко. Они с Марченко совместно приобрели недостроенное здание, Момотов вложил средства, заработанные в университете.

"Сделка была проведена с соблюдением требований законодательства", - сказал Момотов.

В минувшем сентябре Генпрокуратура направила в Останкинский суд Москвы иск к Момотову. В нем надзорное ведомство просило обратить в доход государства более 100 земельных участков и нежилых зданий, находящихся в Ростовской, Воронежской областях, а также в Краснодарском крае.

Генпрокуратура считает, что Момотов в период замещения должности судьи Верховного суда РФ "занимался нелегальным бизнесом и покровительством ему, злостно не платил налоги в особо крупном размере и использовал судебную власть для защиты капитала, приобретенного в результате нарушения антикоррупционного законодательства".

Помимо Момотова, ответчиками выступают Андрей и Иван Марченко, на которых, по мнению надзорного ведомства, и было оформлено имущество.

После подачи иска Момотов обратился в комиссию для проверки сведений о якобы нарушении им антикоррупционного законодательства.

"Момотов обратился в комиссию Совета судей РФ по реализации мероприятий противодействия коррупции, урегулированию конфликта интересов во внеслужебных отношениях и при исполнении судьями своих полномочий с целью проверки сведений, распространяемых в СМИ, о нарушении им антикоррупционного законодательства", - сообщали в Совете судей.

Ранее Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) прекратила полномочия Момотова в связи с его заявлением об отставке.

6 октября Момотова исключили из Комиссии при президенте РФ по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий.

Момотов стал судьей Верховного суда в 2010 году. В 2016 году он был избран председателем Совета судей РФ, в декабре 2022 года переизбран на новый срок.

