Генпрокуратура подала иск к главе Совета судей РФ об изъятии более 100 объектов недвижимости

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ направила в Останкинский суд Москвы иск к председателю Совета судей России Виктору Момотову об изъятии более 100 объектов недвижимости.

"Предъявление к Момотову искового заявления не требует получения согласия соответствующей квалификационной коллегии судей", - сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с иском Генпрокуратуры.

В иске надзорное ведомство в интересах РФ просит обратить в доход государства более 100 земельных участков и нежилых зданий, находящихся в Ростовской, Воронежской областях, а также в Краснодарском крае.

"Момотов в период замещения должности судьи Верховного суда РФ занимался нелегальным бизнесом и покровительством ему, злостно не платил налоги в особо крупном размере и использовал судебную власть для защиты капитала, приобретенного в результате нарушения антикоррупционного законодательства. То есть совершал все те действия, в силу которых извлекал запрещенным способом доход, его не декларировал и скрывал от органов контроля", - говорится в иске.

Кроме Момотова, ответчиками выступают также Андрей и Иван Марченко, на которых, по мнению надзорного ведомства, и было оформлено имущество.

Новость дополняется