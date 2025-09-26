Высшая квалификационная коллегия судей прекратила полномочия судьи Момотова

Полномочия прекращены в связи с его заявлением об отставке

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Высшая квалификационная коллегия судей прекратила полномочия судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова.

"Прекратила полномочия Момотова В.В. - судьи Верховного суда РФ, секретаря Пленума Верховного суда РФ", - сообщили в коллегии.

В сообщении отмечается, что полномочия прекращены в связи с заявлением судьи об отставке.

Как сообщалось, в Останкинский суд Москвы поступил иск Генпрокуратуры к главе Совета судей РФ Момотову об изъятии более 100 объектов недвижимости, а также к Андрею и Ивану Марченко, на которых, по мнению надзорного ведомства, и было оформлено это имущество. Беседа по делу назначена судом на 30 сентября.

В иске надзорное ведомство отмечает грубые нарушения Момотовым антикоррупционного законодательства, незаконную предпринимательскую деятельность, а также использование предоставленного ему законом иммунитета и неприкосновенности в целях прикрытия незаконного поведения и капитализации противоправной деятельности. Также прокуроры обратили внимание суда, что Момотов и Марченко уклоняются от уплаты налогов на сумму более 500 млн рублей.

В иске надзорное ведомство просит суд обратить в доход государства более 100 земельных участков и нежилых зданий, находящихся в Ростовской, Воронежской, Вологодской и Волгоградской областях, а также в Краснодарском крае.

В свою очередь, Момотов обратился в комиссию Совета судей РФ по реализации мероприятий противодействия коррупции, урегулированию конфликта интересов во внеслужебных отношениях и при исполнении судьями своих полномочий с целью проверки сведений о нарушении им антикоррупционного законодательства.

Как отметили в Совете судей, "при официальном уведомлении его о поступлении соответствующего иска в суд, Виктор Момотов готов будет предоставить необходимые пояснения и документы".