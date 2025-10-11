Что произошло за день: суббота, 11 октября

Ситуация вокруг сербской энергокомпании NIS, прибытие американских военных в Израиль, разговор Трампа и Зеленского о поставках Tomahawk

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Глава "Газпром нефти" и замминистра энергетики РФ 13 октября встретятся с президентом Сербии для обсуждения ситуации вокруг компании NIS. В ее отношении начали действовать санкции США. Александр Вучич выразил разочарование позицией российской стороны, так как стране "предложили договор по поставкам газа до Нового года".

- В Белгородской области возможны кратковременные веерные отключения электроэнергии в результате обстрела, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- Американские военные начали прибывать в Израиль для создания координационного центра по контролю за соблюдением режима прекращения огня в секторе Газа.

- Трамп и Зеленский обсудили по телефону возможность поставок ракет Tomahawk Киеву. По данным источника, окончательное решение принято не было.

- Даниил Медведев уступил французу Артуру Риндеркнеху в 1/2 финала турнира категории Masters в Шанхае.