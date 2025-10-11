Поиск

Вучич разочарован предложениями Москвы по поставкам газа в Сербию

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич выразил разочарование позицией российской стороны по газоснабжению страны.

"Нам предложили договор по поставкам газа до Нового года. Нас эта новость сильно разочаровывает", - сказал Вучич, интервью с которым в субботу публикует портал Informer.

По словам Вучича, Сербия должна была заключить долгосрочный договор на поставку газа еще в мае этого года.

Ранее сообщалось, что президент Сербии в понедельник проведет встречу с главой "Газпром нефти" Александром Дюковым и замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным, на которой он изложит предложения Белграда, выгодные, по его словам, российской стороне. В то же время он выразил сомнение в том, что российская сторона примет их.

Ситуация с обеспечением энергетической безопасности Сербии осложнилась после того, как ранее на этой неделе США ввели санкции в отношении сербской нефтяной компании NIS.

