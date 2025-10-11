Гладков сообщил о сбитых над Белгородской областью ракетах

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Над Белгородом и Белгородским районом сбиты ракеты, сообщает в субботу в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"В результате падения осколков в Белгороде загорелся мусор - пожарный расчет занимается ликвидацией огня. В коммерческом объекте выбиты окна, посечены кровля и фасад. Повреждены две машины. В селе Таврово Белгородского района посечен кузов легкового автомобиля, в поселке Дубовое в частном доме пробита кровля", - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших на данный момент не поступает.

Гладков предупредил о возможных кратковременных веерных отключениях электроэнергии.