Движение на участке трассы Рыльск-Льгов перекрыто из-за атак дронов

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Оперштаб Курской области принял решение об ограничении движения по одной из автодорог в Курской области из-за массовых атак украинских дронов, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"С ночи под прицелом вражеских дронов находится трасса Рыльск-Льгов. Это участок дороги от города Рыльска до села Ивановского. Зафиксирована серия попыток противника атаковать все движущиеся по трассе автомобили. В целях безопасности оперативным штабом региона на этом отрезке трассы принято решение ограничить движение автомобилей из-за активизации вражеских беспилотников", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

Также, по его информации, ограничен выезд на трассу из населенного пункта Степановка.

Хинштейн попросил воздержаться от поездок по указанным участкам в целях безопасности.