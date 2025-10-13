Силуанов ждет скорого преодоления сбоев в снабжении внутреннего рынка топлива

Министр финансов РФ Антон Силуанов Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Проблемы с обеспечением внутреннего топливного рынка будут решены в ближайшее время, заявил в Госдуме министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Уверен, что ограничения в снабжении внутреннего топливного рынка будут преодолены в ближайшее время", - сказал он.

Министр также заявил, что каких-либо изменений налогового законодательства для нефтяного производства делать не нужно.

"Видим, что сегодня компании нефтепереработки работают с напряжением. Поэтому если мы будем еще увеличивать нагрузку на этот сектор, цены на нефтепродукты на нашем внутреннем рынке также будут реагировать. (...) Считаю, что каких-либо изменений налогового законодательства в части дополнительных изъятий в нефтеперерабатывающем производстве в настоящее время делать не нужно. Наоборот, принято решение об изменении порядка уплаты демпфера, который увеличивает возможности нефтеперерабатывающего производства держать цены на нефтепродукты, сохранять их доступными для наших граждан", - заявил министр.

Президент РФ Владимир Путин 12 октября указом ввел мораторий на обнуление топливного демпфера с октября по май: расчет топливного демпфера с октября 2025 года по май 2026 года будет производиться без учета отклонения средних оптовых цен на дизельное топливо и 92-й бензин от предельных отметок.